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Осинькин: «Из „Сочи“ со мной никто не связывался»

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протон
протон
вчера в 22:17
Долой Гаранина за его 9 место. Даешь Осинькина, который на 11 строчке Рпл. Такая логика у Ротенберга?
Оба тренера хорошие, а их идеям нужны исполнители. Смысл менять одного на другого? Или думают, что Осинькин с собой из Самары волшебную палочку привезет?
И Что за нездоровая тенденция выдерживать тренеров из других клубов по середине сезона? Еврокубков и задач, кроме как не вылететь нет. В чем проблема взять безработного тренера?
memphis
memphis
вчера в 18:15
Мужик и человек слова, а не нынешний рулевой Торпедо, который бросил КС сразу как из Ахмата набрали
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:54
16:06 «Сочи» уволил Гаранина - 16:20 В «Сочи» опровергли увольнение Гаранина - 16:24 Осинькин может возглавить «Сочи» - 16:26 Осинькин: «Из „Сочи“ со мной никто не связывался», продолжение следует...
makkie
makkie
вчера в 16:30
Новости как из рога изобилия.
Одна опровергает другую )))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:29
Из тренеров периферийных команд он самая достойная кандидатура, но бросить Самару и уйти в Сочи можно только ради денег.
Гость
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