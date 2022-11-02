Осинькин: «Из „Сочи“ со мной никто не связывался»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин опроверг слухи, что он может возглавить «Сочи».
Со мной никто не связывался. У нас в «Крыльях» своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь.
Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин опроверг слухи, что он может возглавить «Сочи».
Со мной никто не связывался. У нас в «Крыльях» своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь.
Оба тренера хорошие, а их идеям нужны исполнители. Смысл менять одного на другого? Или думают, что Осинькин с собой из Самары волшебную палочку привезет?
И Что за нездоровая тенденция выдерживать тренеров из других клубов по середине сезона? Еврокубков и задач, кроме как не вылететь нет. В чем проблема взять безработного тренера?
Оба тренера хорошие, а их идеям нужны исполнители. Смысл менять одного на другого? Или думают, что Осинькин с собой из Самары волшебную палочку привезет?
И Что за нездоровая тенденция выдерживать тренеров из других клубов по середине сезона? Еврокубков и задач, кроме как не вылететь нет. В чем проблема взять безработного тренера?
Одна опровергает другую )))
Одна опровергает другую )))