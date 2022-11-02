Осинькин может возглавить «Сочи»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может уйти из самарского клуба.
Утверждается, что специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи». На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может уйти из самарского клуба.
Утверждается, что специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи». На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
По полкоманды растаскивают всякие Зениты -Спартаки , а жизнь то проходит ....
По полкоманды растаскивают всякие Зениты -Спартаки , а жизнь то проходит ....