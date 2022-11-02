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Осинькин может возглавить «Сочи»

вчера, 16:24

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может уйти из самарского клуба.

Утверждается, что специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Сочи». На данный момент «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 17:19
Надоело в Крыльях Советах вечно подыгрывать спартаку.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:09
В принципе все правильно, сколько можно каждый год начинать с нуля ?
По полкоманды растаскивают всякие Зениты -Спартаки , а жизнь то проходит ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Он может потянуть курортников. Отдадут ли его Крылья?
ДСА
ДСА
вчера в 16:26
Теперь всем стало ясно, что Сочи держалось на тренерском таланте Федотова.
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