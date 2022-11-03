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Сампаоли: «Это был матч равных соперников»

вчера, 06:23
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли отреагировал на поражение от «Манчестер Сити».

Это был матч равных соперников, не считая того факта, что во втором тайме мы допустили невынужденные ошибки, которые дали им преимущество. Мы продолжили играть в наш футбол, но «Сити» очень прибавил с помощью замен. Эта игра превзошла мои ожидания.

Положительным моментом стало то, что мы действовали как единое целое и у нас было очень хорошее понимание игры. Отрицательным моментом было то, что в таком матче нельзя допускать ошибок, которые мы допустили сегодня.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:42
А МС играл спустя рукава.... все уже решено и нечего было жилы рвать...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 07:08
Равные в чем интересно ?
m23yyau52mcg
m23yyau52mcg
вчера в 06:42
Да-да, примерно как Аргентина и Ямайка
zk9fe8cqp7vs
zk9fe8cqp7vs
вчера в 06:40
Из которых они был в несколько раз равнее другого
Köln
Köln
вчера в 06:39
Счёт на табло Сампаоли!
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:35
Ну он наглец : "матч равных соперников"! Да если МС был сильно заинтересован и действительно прибавил на вас было бы больно смотреть! А так надо называть вещи своими именами - отскочили с наименьшими потерями!
Гость
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