Сампаоли: «Это был матч равных соперников»

Главный тренер «Севильи» отреагировал на поражение от «Манчестер Сити».

Это был матч равных соперников, не считая того факта, что во втором тайме мы допустили невынужденные ошибки, которые дали им преимущество. Мы продолжили играть в наш футбол, но «Сити» очень прибавил с помощью замен. Эта игра превзошла мои ожидания.

Положительным моментом стало то, что мы действовали как единое целое и у нас было очень хорошее понимание игры. Отрицательным моментом было то, что в таком матче нельзя допускать ошибок, которые мы допустили сегодня.