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Булыкин: «Не исключу, что „Локомотив“ сможет победить „Урал“»

вчера, 19:31
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 14:00 Не начался

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита в матче РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом».

Думаю, что все считают «Урал» фаворитом. Они играют дома, у них хорошая серия, а у «Локомотива» — наоборот. Игра в два часа дня по московскому времени тоже накладывает свой отпечаток.

Считаю, что «Локомотив» поборется, у них есть шансы. Думаю, что шансы 50 на 50. Все будет зависеть от игроков «Локомотива», как они настроятся на эту игру и будут ли они допускать ошибки. Конечно, фаворит на бумаге – «Урал», у них есть хорошие шансы на успех, «Локомотиву» нужны очки, они приложат все усилия для победы, это будет их мотивировать.

Не исключу, что «Локомотив» сможет победить, должно же это когда-то произойти, иначе он может скатиться на самое дно турнирной таблицы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:49
ждём оптимистичную ничью
hsnk6yky2gzc
hsnk6yky2gzc
вчера в 20:15
Локо обязан просто победить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:14
Конечно победит.Витя задачу уже выполнил,и теперь будет барахтаться у этой планки.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:03
Верно и обратное утверждение, Урал может обыграть Локомотив.
Prichal
Prichal
вчера в 19:39
Как бы крупно не проиграл.
Гость
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