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Кечинов высказался о расширенном списке сборной России

вчера, 18:36

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о расширенном списке сборной России на ноябрьский сбор.

Для того и есть товарищеские игры, чтобы встретиться, познакомиться, пообщаться, посмотреть, кого на какой позиции можно использовать в сборной. Это всё делается для ознакомления.

Восемь спартаковцев в списке? «Спартак» на ходу, хорошо играет. Игроки уверены в себе, поэтому главный тренер сборной всё это видит. Он даёт понять, что если так будут продолжать, то ставка будет сделана на спартаковцев.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:41
Расшоперенный для случайных встреч.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:02
Расширенный список - это просто обнадежить тех, кто в состав первой сборной не проходит.
Georgud
Georgud
вчера в 18:52, ред.
Великий тренер Лобановский всегда избегал игроков спартака в сборной, и тогда эта сборная имела успех. Учиться нужно у великих.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:43
РФС информирует - 30 апреля в место матча 25-го тура РПЛ Спартак - Ростов состоится матч сборных команд Россия 1 - Россия 2
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:38
Совершенно всё правильно сказано Валерием .
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