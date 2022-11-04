Кечинов высказался о расширенном списке сборной России

Экс-игрок «Спартака» высказался о расширенном списке сборной России на ноябрьский сбор.

Для того и есть товарищеские игры, чтобы встретиться, познакомиться, пообщаться, посмотреть, кого на какой позиции можно использовать в сборной. Это всё делается для ознакомления.

Восемь спартаковцев в списке? «Спартак» на ходу, хорошо играет. Игроки уверены в себе, поэтому главный тренер сборной всё это видит. Он даёт понять, что если так будут продолжать, то ставка будет сделана на спартаковцев.