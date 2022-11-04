Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Лепёхин: «У „Ахмата“ всегда была крепкая команда»

вчера, 18:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат16:30 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Ахмата» в РПЛ.

Стоит отметить, что у «Ахмата» всегда была крепкая команда, без звезд, но очень боевая. Сложно сказать, что получится у Ташуева, но коллектив там очень боевой, так было и до прихода Ташуева. Пока рано делать выводы по его работе.

«Ахмат», безусловно, постарается закрыть игру, но если «Зениту» удастся забить быстрый гол, то грозненцы откроются, но если они продержатся долго, то питерцам будет тяжело, ведь морально сложно забивать, когда спешишь и время стремительно убегает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Арбитр Федотов: «Соболеву следовало показывать вторую жёлтую карточку»
Сегодня, 15:38
Хачатурянц: «Карпин — суперпрофессионал, пользующийся доверием у игроков»
Сегодня, 15:23
Газзаев: «Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Нет понимания, зачем сборная продлила Карпина»
Сегодня, 14:53
Колосков прокомментировал продление контракта с Карпиным
Сегодня, 14:23
Рубашко: «Гаранину пока нездоровится»
Сегодня, 13:57
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:24
Тут то странные крупные поражения,то громкие победы.И никаких устойчивых перспектив.
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:10
Если одна команда закроется, то другая откроется.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:57
Крепкость команды определяется безразмерным бюджетом Чеченской Республики.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 