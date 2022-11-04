Лепёхин: «У „Ахмата“ всегда была крепкая команда»

Экс-игрок «Зенита» поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Ахмата» в РПЛ .

Стоит отметить, что у «Ахмата» всегда была крепкая команда, без звезд, но очень боевая. Сложно сказать, что получится у Ташуева, но коллектив там очень боевой, так было и до прихода Ташуева. Пока рано делать выводы по его работе.

«Ахмат», безусловно, постарается закрыть игру, но если «Зениту» удастся забить быстрый гол, то грозненцы откроются, но если они продержатся долго, то питерцам будет тяжело, ведь морально сложно забивать, когда спешишь и время стремительно убегает.