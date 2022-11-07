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Айдамиров: «Садулаев — первый воспитанник „Ахмата“, попавший в сборную»

вчера, 20:30

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о попадании полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева в итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор.

Это первый воспитанник («Ахмата» — прим.), который попал в сборную, и это пример остальным молодым и детям, к чему надо стремиться. Для него, конечно, это аванс, и мы надеемся, что он будет прогрессировать.

Мы можем расхваливать нашего футболиста сколько угодно, но в сборную его вызывает главный тренер, и значит, он видит в нём потенциал. Каждый тренер привносит что-то своё, работа с ним ему многое даёт, и сам он многое начал воспринимать по-взрослому.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:27
Садыгова из Химок нужно было вызывать. Вот там действительно, потенциал - финансовый__)
Foxes
Foxes
вчера в 22:29
Добрый вечер! Как удалить статус на своей странице?
Magmessi
Magmessi
вчера в 20:48
Думаю так. Посмотрим.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:39
Всё, спасибо за информацию. 👍✊️🙋‍♂️
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:35
В этих материалах за первый комментарий очки начислены:
"Солдатенков прокомментировал попадание в итоговый состав сборной России"
"Карпин мог возглавить сборную Армении"

"Гиоргобиани стал лучшим игроком" - тут ваш комментарий был уже не первый. Первый был удалён из-за нарушения, а в таких случаях, очки не начисляются за следующие комментариии.
Гость
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