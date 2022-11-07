Айдамиров: «Садулаев — первый воспитанник „Ахмата“, попавший в сборную»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о попадании полузащитника грозненской команды Лечи Садулаева в итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор.
Это первый воспитанник («Ахмата» — прим.), который попал в сборную, и это пример остальным молодым и детям, к чему надо стремиться. Для него, конечно, это аванс, и мы надеемся, что он будет прогрессировать.
Мы можем расхваливать нашего футболиста сколько угодно, но в сборную его вызывает главный тренер, и значит, он видит в нём потенциал. Каждый тренер привносит что-то своё, работа с ним ему многое даёт, и сам он многое начал воспринимать по-взрослому.
"Солдатенков прокомментировал попадание в итоговый состав сборной России"
"Карпин мог возглавить сборную Армении"
"Гиоргобиани стал лучшим игроком" - тут ваш комментарий был уже не первый. Первый был удалён из-за нарушения, а в таких случаях, очки не начисляются за следующие комментариии.
"Солдатенков прокомментировал попадание в итоговый состав сборной России"
"Карпин мог возглавить сборную Армении"
"Гиоргобиани стал лучшим игроком" - тут ваш комментарий был уже не первый. Первый был удалён из-за нарушения, а в таких случаях, очки не начисляются за следующие комментариии.