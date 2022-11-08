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Орлов принёс извинения Чистякову и «Ахмату»

вчера, 23:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Комментатор Геннадий Орлов извинился перед защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым. Также он принёс извинения «Ахмату». После матча петербургской команды с «Ахматом» (1:2) Орлов сообщил о том, что футболист зимой может стать игроком грозненского клуба.

Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат». А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам «Зенита», пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:05
...ложечки нашлись,а осадок остался.
makkie
makkie
сегодня в 10:00
Долго же Орлов обрабатывали.
Сколько времени прошло с его вброса - а извиниться хватило мужества только сейчас. Говорит о многом!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:51
Скорее Кадыров позвонил гене и сказал пару слов.
7gf42phrwuuj
7gf42phrwuuj
сегодня в 03:59
Гена яркая иллюстрация того, что обычно мудрость приходит вместе со старостью, но иногда старость приходит одна
ydrf7mwcs8sb
ydrf7mwcs8sb
сегодня в 03:58
Приятно, что старого дурака заставили включить заднюю
112910415
112910415
сегодня в 03:52
так-то оно лучше !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:46, ред.
Хитёр - бобёр г-н Орлов. Неужели никто не понял, что он изворачивается как уж на сковородке, желая показать себя невинной овечкой. Мол, не проверил информацию о возможном переходе Чистякова в "Ахмат", а потому, мол, с меня взятки гладки: ошибся, с кем не бывает. Но его признание шито белыми нитками. Признаваясь в малом, пытается замаскировать ещё бОльшее прегрешение перед футболистом и нами, а именно подозрение в адрес футболиста в том, что тот специально дал игроку "Ахмата" забить мяч. Именно на это намекал Орлов в своём интервью сразу после матча. Намекал настолько примитивно и прозрачно, что сразу стало понятно - он обвиняет Чистякова в том, о чём я сказал выше, т.е в сдаче матча в угоду своему "будущему" клубу.
Вы, г-н Орлов, поступили недостойно, но главное ваше прегрешение не перед нами, а перед своей совестью.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 00:37
Он незнал,кто такой Чистяков.Узнал,и извинился.
ABir
ABir
сегодня в 00:34
Ложки потом нашлись, но осадочек остался
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Это очень хорошо когда сообщил что он не прав
протон
протон
сегодня в 00:17
Единственный за последнее время, кто не стал отмалчиваться и извинился за свои слова.
Надеюсь он сам это сделал, а не заставили.
Я для прикола другу недавно сказал, что в этой истории, скорее всего перед Чистяковым никто не будет извиняться. Семак отсидится, скажет пару дипломатичных слов, Медведев не будет извиняться. Максимум, кто может это сделать - Орлов. Но это будет очень нелепо, как в цирке. И, вот, пожалуйста.
Орлов не работает в Зените, и если его послушал Медведев и на основании этого натворил делов, то он выступил, как то странно. Может и специалист в целом неплохой, видный, даже успешный, если по нашим меркам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:10
Старый понял, что надо сначала подумать, а по том языком трепать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:04
Наверно Гене кто то намекнул, что "Ахмат - сила" вот он и извинился!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:57
Давненько про Гену Орлова нечего не писали!
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