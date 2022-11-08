Орлов принёс извинения Чистякову и «Ахмату»

Комментатор извинился перед защитником «Зенита» . Также он принёс извинения «Ахмату». После матча петербургской команды с «Ахматом» (1:2) Орлов сообщил о том, что футболист зимой может стать игроком грозненского клуба.

Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат». А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам «Зенита», пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе.