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«Бавария» разгромила «Вердер». У Гнабри — хет-трик

сегодня, 00:20
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 1Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«Бавария» одержала крупную победу над «Вердером» в матче 14-го тура Бундеслиги (6:1).

Счёт на 6-й минуте встречи открыл Джамал Мусиала, выведя мюнхенцев вперёд. Гости отыгрались уже на 10-й усилиями Энтони Юнга. Эрик Чупо-Мотинг на 18-й не реализовал одиннадцатиметровый. На 20-й из-за травмы поле был вынужден покинуть Садио Мане. Серж Гнабри на 22-й вывел хозяев вперёд. На 26-й Леон Горецка увеличил преимущество хозяев. Уже на 28-й Гнабри оформил дубль. На 82-й Гнабри оформил хет-трик. Матис Тель на 84-й установил окончательный счёт.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 31 очком, «Вердер» — 7-й с 21 баллом.

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Источник: soccer.ru
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07 ноября
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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:29
Ещё в первом тайме разнесли в пух и прах! Бавария просто зверюга!
112910415
112910415
сегодня в 05:08
в Бундеслиге без перемен ...
ebasmu6y3ujs
ebasmu6y3ujs
сегодня в 01:55
Очередных порвали как тузик грелку
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
Это точно- никакой капитуляции!!! И таки да- выиграли!!! Красавцы!!! Мне плевать на шварца и весь его АНТИФУТБОЛ. Я только одного хочу- СПРАВЕДЛИВОСТИ!!! Этот человек, должен ответить за всё, что он творил в ДИНАМО!!! Ответить- за своё лицемерие, цинизм, двуличие!!! Всё в этом мире наказуемо...
Capral
Capral
сегодня в 00:37
Штутгарт-Герта-2:1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С победой, земляки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Недоделанного в топку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:36, ред.
Тут по классике: чем слабее соперник, тем проще (без всяких изысков) надо с ним играть. Бавария так и сделала, с чем её и поздравляю.
a6xh7p7kqxc2
a6xh7p7kqxc2
сегодня в 00:30
Вот так счёт, игра в одни ворота
SONIС
SONIС
сегодня в 00:30
    Гость
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