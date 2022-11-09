«Бавария» разгромила «Вердер». У Гнабри — хет-трик

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сегодня, 00:20

«Бавария» одержала крупную победу над «Вердером» в матче 14-го тура Бундеслиги (6:1).

Счёт на 6-й минуте встречи открыл Джамал Мусиала, выведя мюнхенцев вперёд. Гости отыгрались уже на 10-й усилиями Энтони Юнга. Эрик Чупо-Мотинг на 18-й не реализовал одиннадцатиметровый. На 20-й из-за травмы поле был вынужден покинуть Садио Мане. Серж Гнабри на 22-й вывел хозяев вперёд. На 26-й Леон Горецка увеличил преимущество хозяев. Уже на 28-й Гнабри оформил дубль. На 82-й Гнабри оформил хет-трик. Матис Тель на 84-й установил окончательный счёт.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии с 31 очком, «Вердер» — 7-й с 21 баллом.