«Райо Вальекано» в меньшинстве одолел «Реал» в мадридском дерби

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сегодня, 01:02

«Райо Вальекано» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче 13-го тура Ла Лиги (3:2).

Счёт на 5-й минуте игры открыл Санти Комесанья. На 37-й Лука Модрич сравнял счёт, реализовав пенальти. На 41-й Эдер Милитао вывел гостей вперёд. Хозяева отыгрались на 44-й усилиями Альваро Гарсии. На 61-й игрок «Райо Вальекано» Андони Ираола получил красную карточку. На 67-й минуте хозяева вышли вперёд с пенальти, который реализовал Оскар Трехо, тем самым установив окончательный счёт.

«Реал» остался на 2-м месте в чемпионате Испании с 32 очками, «Райо Вальекано» поднялся на 8-е, набрав 21 балл.

«Сливочные» потерпели первое поражение в сезоне.