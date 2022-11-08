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«Райо Вальекано» в меньшинстве одолел «Реал» в мадридском дерби

сегодня, 01:02
Райо ВальеканоЛоготип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Райо Вальекано» одержал победу над мадридским «Реалом» в матче 13-го тура Ла Лиги (3:2).

Счёт на 5-й минуте игры открыл Санти Комесанья. На 37-й Лука Модрич сравнял счёт, реализовав пенальти. На 41-й Эдер Милитао вывел гостей вперёд. Хозяева отыгрались на 44-й усилиями Альваро Гарсии. На 61-й игрок «Райо Вальекано» Андони Ираола получил красную карточку. На 67-й минуте хозяева вышли вперёд с пенальти, который реализовал Оскар Трехо, тем самым установив окончательный счёт.

«Реал» остался на 2-м месте в чемпионате Испании с 32 очками, «Райо Вальекано» поднялся на 8-е, набрав 21 балл.

«Сливочные» потерпели первое поражение в сезоне.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 01:55
Штош, титул первого клуба Мадрида почетно переходит к Райо)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:35
Надеюсь, что зимой подпишем центрального форварда на замену Бензема. Кого угодно. Да хоть Роналду, конечно со многими условиями со стороны клуба.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:30
Кстати, Асенсио сегодня более менее нормально смотрелся. А вот Менди и Карвахаля можно было поменять в перерыве. Так как Менди очень плохо играл. А Карвахаль вроде с травмой играл.
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:28
Вальверде засунули в центр чтобы ублажить Асенсио, играли бы так же как и до этого, был бы и прессинг от Вальверде возможно.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:26
Менди это вообще ужас. Анчелотти полностью провалил матч. Я давно уже говорил, что Мариано Диаса тоже надо наигрывать, раз уж не подписали замену для Бензема. Нет, Анчелотти вообще не ставит Мариано Диаса, и соответственно у него нет никакой сыгранности. А Анчелотти решил выпустить его сегодня, когда нужна максимальная сыгранность, точность и т.д. И естественно Мариано растворился. Вальверде, Винисиус и т.д. сами на себя не похожи были. Родриго не попал в пустой угол и с нескольких метров в самый важный момент.
протон
протон ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:16
Команда проваливает первый тайм. Опорная зона проходной двор. Прессинга нет. Тем не менее на второй выходим при равном счёте. Что меняет Карло? Сначала я изменений не увидел. Присмотрелся... Модрич стабильно в высокой позиции прессингует защитников Райо минимальной поддержкой. Этот недопрессинг почему-то не поддерживал ещё в недавнем прошлом прессинг-машина Феде Вальверде. Ни разу его в прессинге на чужой половине поля не видел. Как этой объяснить, что такая сила простаивает? На выходе Райо обезмячил Реал во втором тайме. Можно говорить о победном голе, что мол повезло. Но что с ним, что без него - ни о какой победе по такой игре мечтать не приходилось. Замены напрашивались минуте к 60й. Любые свежие ноги. Любой игрок вместо Менди, любой вместо Тчуамени. Определённая удача и в общем низкий уровень соперника оставили Реалу шанс на второй тайм. Анчелотти им не воспользовался.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15, ред.
Райо Вальекано с победой. Очень хорошо играют против лидеров чемпионата. Но судья принимал оооочень странные решения. Кажется, что судейский корпус настроен против Реала. Это что за пенальти ставят в ворота Реала? Это ведь уже не в первый раз? Почему главному арбитру не показали тот повтор, который мы увидели до того, как судья подошёл к монитору? Тот повтор чётко показал, что мяч попал в руку Карвахаля от своего колено. Но это всё конечно не оправдывает тот факт, что Карвахаль ужасно сыграл, именно его промах привёл к этому моменту. Реал Мадрид в целом очень плохо сыграл. Игроки походу боятся травмироваться перед ЧМ, который поставлен в середину сезона в угоду Катару. После этого докажи, что они не подкупили ФИФА и УЕФА. И кстати, Райо не в меньшинстве играл, как пишет соккер, это у них тренера удалили. Анчелотти не выпускал Мариано Диаса ни в какую, из-за чего у него и нет сыгранности. Но сегодня в самый странный момент, Анчелотти бросает несыгранного игрока в бой, в котором он сразу же растворился. Райо Вальекано конечно добился очень хорошего результата, хоть я и не считаю их победу заслуженной. Но они смотрелись очень хорошо. Они ведь не виноваты в ошибках судей. Надеюсь, что эта команда останется в Ла Лиге надолго и будет играть так же хорошо. Это очень хорошо для Ла Лиги.
Илья85
Илья85
сегодня в 01:15
По ходу ,все сборники мысленно уже в Катаре
протон
протон
сегодня в 01:12
Чем-то напомнило сезон 12-13 когда команда так же невзрачно играла в чемпионате и середняки спокойно отнимали очки у Мадрида.
Какая игра - такой и результат. Как мухи сонные, все уже мыслями на ЧМ, видимо...
Barcelona
Barcelona
сегодня в 01:12
Барса на первом месте в турнирной таблице теперь первое место ни как отдавать нельзя!
протон
протон
сегодня в 01:11
Худший матч Реала, который я видел года за 3. Какой-то кромешный ад. Ощущение будто товарняк катают.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:11, ред.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:10
    Да уж, такой игры от Реала не ждали, более чем справедливое поражение Реала, ну Реал вернёт себе первую строчку в ткблице
    Отабек.
    Отабек.
    сегодня в 01:09
    Винисиус звезду поймал нужно посидеть на лавке. Менди ноль. Ужасная игра от Реала. Нужно обсудить тренерам игру команды
    протон
    протон
    сегодня в 01:09
    Все по делу, заслужили поражение абсолютно. Очень слабая игра от Менди, Винисиуса и, к сожалению, от Родриго с Вальверде. Карвахаль тоже сегодня был сильно хуже себя обычного. Очень не хватало Бенза и Крооса. Но ничего, голову пеплом посыпать вообще не нужно. А Райо молодцы, абсолютно заслужили своей самоотдачей. Могут кровь попить очень многим и, уверен, заберут очки у многих команд
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 01:06
    А вот это просто сюрприз
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 01:06
    В каком большинстве? :) тренера удалили

    Райо - браво! Совершенно не понятно, почему эта команда не в четвёртке.

    У Реала, очевидно, проблемы. Осасуна, Жирона, Райо - это правда те команды, у которых стоит не выигрывать? Печально, что победа на классе на Барселоной полностью нивелирована. Уступили первое место.

    Желаю удачи в последнем матче против Кадиса перед перерывом, но сегодня игра ужасна, безвольна и требующая адекватной замены Бензема.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:03
    Такой мёртвой игры от Реала я совсем не ожидал.
    А Райо Вальекано с заслуженной Победой !
    Barcelona
    Barcelona
    сегодня в 01:03
    Райо Вальекано ты просто космос!
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