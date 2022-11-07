«Бавария» возвращается в лидеры, но всё только впереди. Обзор тура в топ-5

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сегодня, 01:41

В Англии «Арсенал» продолжает лидировать (34 очка), но «Манчестер Сити» не отпускает лондонцев слишком далеко (32 балла). «Ньюкасл» замыкает топ-3 (27 очков), «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» идут в верхней пятерке (26 и 23 пункта соответственно). «Ливерпуль» расположился на 8-й позиции (19 баллов), столько же очков у «Фулхэма» и «Кристал Пэлас», но они в таблице немного ниже. «Лестер» начинает поправлять положение — 14-е место при 14 очках. В зоне вылета идут «Саутгемптон» (12 очков), «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» (по 10 баллов).

В Италии уверенно лидировать продолжает «Наполи» (35 очков), у его ближайшего преследователя — «Милана», 29 баллов. Далее идут «Лацио» и «Аталанта» (по 27 пунктов). «Ювентус» поднялся в топ-5 (25 баллов), у «Ромы» столько же, а следом идет «Интер» при 24 очках. «Фиорентина» поднялась на 12-е место (16 очков). В зоне вылета расположились «Сампдория», «Кремонезе» (по 6 пунктов) и «Верона» (5 баллов).

В Бундеслиге сменился лидер — на эту позицию вернулась «Бавария» (28 очков), «Унион» просел сразу на 3-ю строчку (26 баллов). Между ними идет «Фрайбург» (27 пунктов). «Боруссия» Дортмунд (25 очков) и «Айнтрахт» (23 балла) идут в топ-5. «Байер» поднялся на 14-е место (12 очков), «Герта» упала на 15-ю позицию (11 очков). В зоне вылета идут «Штутгарт» (11 очков), «Бохум» и «Шальке» (7 и 6 баллов соответственно).

Во Франции лидирует ПСЖ (38 очков), В топ-5 команды расположились довольно плотно: «Ланс» (33 очка), «Ренн» (28 баллов), «Марсель» и «Монако» (по 27 пунктов). «Лорьян» спустился на 6-ю строчку (27 очков). Далее идут «Лилль» (23 очка) и «Лион» (20 баллов). «Осер» поднялся на 15-е место (13 баллов). В зоне вылета расположились «Аяччо» (11 очков), «Страсбур», «Брест» (по 10 баллов) и «Анже» (8 очков).

В Ла Лиге лидирует «Барселона» (34 очка), «Реал» отстал на 2 балла и идет на 2-й строчке, однако у «сливочных» есть в запасе игра против «Райо Вальекано». Следом за «сливочными» идут «Атлетико» и «Бетис» (по 24 балла), замыкает топ-5 «Осасуна» (23 пункта). «Вильярреал» расположился на 8-й строчке (18 пунктов). В зоне вылета идут «Севилья», «Кадис» (по 11 очков) и «Эльче» (4 балла).