Ришарлисон высказался о болельщике, бросившем в него банан

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии высказался о ситуации с болельщиком, который бросил в него банан. Эпизод произошел в Париже на стадионе «Парк де Пренс» во время контрольной игры «селесао» против Туниса (5:1).

Я говорил об этом с Роберто Фирмино и сказал ему, что, к счастью, я не сразу это увидел, ибо на эмоциях мог много чего натворить. Надеюсь, этого зрителя найдут и накажут. Ситуация сложная. Все знают о недавнем случае с Винисиусом, а теперь и со мной произошло подобное. Надеюсь, что этот человек будет наказан. Это станет уроком для остальных.