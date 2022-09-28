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Ришарлисон высказался о болельщике, бросившем в него банан

вчера, 17:45

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон высказался о ситуации с болельщиком, который бросил в него банан. Эпизод произошел в Париже на стадионе «Парк де Пренс» во время контрольной игры «селесао» против Туниса (5:1).

Я говорил об этом с Роберто Фирмино и сказал ему, что, к счастью, я не сразу это увидел, ибо на эмоциях мог много чего натворить. Надеюсь, этого зрителя найдут и накажут. Ситуация сложная. Все знают о недавнем случае с Винисиусом, а теперь и со мной произошло подобное. Надеюсь, что этот человек будет наказан. Это станет уроком для остальных.

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Все комментарии
nrc9k6r688aq
nrc9k6r688aq
сегодня в 00:23
Что, ни разу банан не ел?
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:37
Привет Майк!
Как жив-здоров?Все еще забегаешь сюда?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:10
Ришарлисон: к счастью я не сразу увидел банан, а то на эмоциях бы мог его себе в рот засунуть)
протон
протон
вчера в 18:52
В аналогичной ситуации Алвес просто взял и съел банан. И многие ему респектовали. Какие-то нытики пошли, скоро уже на колени будут вставать.
Хотя не поддерживаю такое отношение со стороны болельщиков, но Бери пример с Дани Алвеса! С юмором надо подходить к этому вопросу. Самому будет легче. Будь проще и народ к тебе подтянется.
Вообще что либо бросать со стадиона-не хорошо и должно быть наказуемо!
Futurista
Futurista
вчера в 18:16
Ришарлисон: Спасибо. Банан вкусный. Кидай ещё...
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:10
Как увидит фрукт - то сразу такой эмоциональный!

Какой фарс...
Elliada
Elliada
вчера в 18:01
Начинается. С ровного места начинают раздувать скандал.
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 17:53
Зачем бежать праздновать голы к болельщикам соперника? Это же провокация. А потом обижаются.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:48
Вычислят - накажут!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:46
Сказал бы спасибо, и съел.
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