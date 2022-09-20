Руни заменил игрока во время матча из-за обвинений в расизме

Главный тренер «Вашингтон Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни во время матча МЛС против клуба «Интер Майами» (2:3) заменил футболиста Таксиархиса Фунтаса, которого обвинили в расизме по ходу встречи.
Фунтас оскорбил защитника клуба из Майами Дэмьона Лоу на расовой почве. Вскоре Руни и наставник команды гостей Фил Невилл провели переговоры с главным арбитром матча, после чего решили заменить игрока. Футболисты «Интера» обсуждали вариант, при котором вся команда покинет поле, но Руни и Невилл смогли снизить напряжение конфликта.
Вот и этот смуглый персонаж мог ответить белому на оскорбления, например "слышь, снежок" или "творожня такая сякая"
Но нет, теперь негры уже не те, что раньше. Побежал жаловаться судье, тренеру и партнёрам по команде, как плаксивая девчонка
Вот и этот смуглый персонаж мог ответить белому на оскорбления, например "слышь, снежок" или "творожня такая сякая"
Но нет, теперь негры уже не те, что раньше. Побежал жаловаться судье, тренеру и партнёрам по команде, как плаксивая девчонка