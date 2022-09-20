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Руни заменил игрока во время матча из-за обвинений в расизме

сегодня, 10:26
Вашингтон Ди Си ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Вашингтон Ди Си Юнайтед2 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Главный тренер «Вашингтон Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни во время матча МЛС против клуба «Интер Майами» (2:3) заменил футболиста Таксиархиса Фунтаса, которого обвинили в расизме по ходу встречи.

Фунтас оскорбил защитника клуба из Майами Дэмьона Лоу на расовой почве. Вскоре Руни и наставник команды гостей Фил Невилл провели переговоры с главным арбитром матча, после чего решили заменить игрока. Футболисты «Интера» обсуждали вариант, при котором вся команда покинет поле, но Руни и Невилл смогли снизить напряжение конфликта.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 11:49
В фильмах часто показывают негров такими крутыми бывалыми пацанами, которых закалила улица. И которые разруливают любые проблемы на раз
Вот и этот смуглый персонаж мог ответить белому на оскорбления, например "слышь, снежок" или "творожня такая сякая"
Но нет, теперь негры уже не те, что раньше. Побежал жаловаться судье, тренеру и партнёрам по команде, как плаксивая девчонка
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:00
Если у нас за каждое матерное слово игроков убирать, то играть будет некому.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:52, ред.
Хорошо, что не возникло большого конфликта
Гость
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