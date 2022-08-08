Против президента «Наполи» могут открыть дисциплинарное дело

Африканская конфедерация футбола раскритиковала заявление президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса об африканских игроках. Ранее он заявил, что не планирует подписывать в «Наполи» африканских игроков, поскольку отъезд на Кубок африканских наций посреди сезона может негативно сказаться на финансовой стороне вопроса. Африканская конфедерация футбола призвала УЕФА открыть дисциплинарное дело по этому поводу.
CAF обескуражена безответственными и неприемлемыми высказываниями президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о футболистах из Африки и Кубке африканских наций. Публичное заявление Де Лаурентиса о том, что при переходе в «Наполи» футболисты должны подписать отказ от участия в Кубке африканских наций в качестве условия трансфера, вероятно, подпадает под действие статьи 14 дисциплинарного регламента УЕФА, поэтому CAF призывает УЕФА открыть против него дисциплинарное расследование.
CAF привержена той роли, которую футбол играет в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и по всему миру, объединяя людей разных культур, рас и религиозных убеждений. Мы не сомневаемся, что «Наполи» и УЕФА тоже привержены этим глобальным гуманитарным целям, как и CAF. Кубок африканских наций — главный турнир Африки и одно из ведущих мировых футбольных соревнований. Последний турнир в Камеруне был показан более чем в 160 странах и привлек внимание более 600 миллионов болельщиков.
Во как получается, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса сказал, что предпочитает не приобретать африканских игроков, так как Кубок африканских наций проводится в самый разгар сезона, когда команде нужны очки для борьбы за самые высокие места, а тут раз и команду ослабляют.
И чисто прагматичный подход к комплектованию команды называют расизмом и прочей дискриминацией.
Бред? Да не то слово.
Не удивлюсь, что его заставят покупать игроков из африканских стран.
А прикиньте если Аурелио Де Лаурентиса скажет, что он натурал...
Во как получается, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса сказал, что предпочитает не приобретать африканских игроков, так как Кубок африканских наций проводится в самый разгар сезона, когда команде нужны очки для борьбы за самые высокие места, а тут раз и команду ослабляют.
И чисто прагматичный подход к комплектованию команды называют расизмом и прочей дискриминацией.
Бред? Да не то слово.
Не удивлюсь, что его заставят покупать игроков из африканских стран.
А прикиньте если Аурелио Де Лаурентиса скажет, что он натурал...