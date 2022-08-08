Против президента «Наполи» могут открыть дисциплинарное дело

Африканская конфедерация футбола раскритиковала заявление президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса об африканских игроках. Ранее он заявил, что не планирует подписывать в «Наполи» африканских игроков, поскольку отъезд на Кубок африканских наций посреди сезона может негативно сказаться на финансовой стороне вопроса. Африканская конфедерация футбола призвала УЕФА открыть дисциплинарное дело по этому поводу.

CAF обескуражена безответственными и неприемлемыми высказываниями президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о футболистах из Африки и Кубке африканских наций. Публичное заявление Де Лаурентиса о том, что при переходе в «Наполи» футболисты должны подписать отказ от участия в Кубке африканских наций в качестве условия трансфера, вероятно, подпадает под действие статьи 14 дисциплинарного регламента УЕФА , поэтому CAF призывает УЕФА открыть против него дисциплинарное расследование.