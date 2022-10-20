«Им просто не дают возможности». Лес Фердинанд — о темнокожих тренерах

Спортивный директор КПР Лес Фердинанд полагает, что темнокожие тренеры и менеджеры получают слишком мало шансов на работу в футболе. Функционер высказался о Кодексе многообразия Футбольной ассоциации Англии. Эта мера принята в 2020 году, согласно документу, норма темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений должна составлять не менее 25%.
Партнерство темнокожих футболистов, организация, одним из основателей которой является Фердинанд, заказала исследование эффективности Кодекса. Стало известно, что в АПЛ и трех лигах ниже темнокожими являются лишь 4,4% тренеров. В английском футболе только 1,6% исполнительных и руководящих постов занимают темнокожие.
Это добровольный кодекс, по этой причине он не имеет особого значения. Если вы не будете следовать этому кодексу, не будет никаких последствий. Что это означает? Это всего лишь слова. Было много разговоров, много политкорректных вещей сказано, но статистика не изменилась — на это нужно смотреть в первую очередь.
Цифры дают понять, что ни одна из этих вещей не была сделана правильно. Огромное число футболистов приходили и говорили, что хотят выбрать этот путь, но как им пройти через дверь? Они изучают материал на курсах, делают все возможное, чтобы развиваться в качестве футбольных менеджеров и в других ролях, но им просто не дают возможности.