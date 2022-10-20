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«Им просто не дают возможности». Лес Фердинанд — о темнокожих тренерах

вчера, 17:27

Спортивный директор КПР Лес Фердинанд полагает, что темнокожие тренеры и менеджеры получают слишком мало шансов на работу в футболе. Функционер высказался о Кодексе многообразия Футбольной ассоциации Англии. Эта мера принята в 2020 году, согласно документу, норма темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений должна составлять не менее 25%.

Партнерство темнокожих футболистов, организация, одним из основателей которой является Фердинанд, заказала исследование эффективности Кодекса. Стало известно, что в АПЛ и трех лигах ниже темнокожими являются лишь 4,4% тренеров. В английском футболе только 1,6% исполнительных и руководящих постов занимают темнокожие.

Это добровольный кодекс, по этой причине он не имеет особого значения. Если вы не будете следовать этому кодексу, не будет никаких последствий. Что это означает? Это всего лишь слова. Было много разговоров, много политкорректных вещей сказано, но статистика не изменилась — на это нужно смотреть в первую очередь.

Цифры дают понять, что ни одна из этих вещей не была сделана правильно. Огромное число футболистов приходили и говорили, что хотят выбрать этот путь, но как им пройти через дверь? Они изучают материал на курсах, делают все возможное, чтобы развиваться в качестве футбольных менеджеров и в других ролях, но им просто не дают возможности.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:09
Надо объявить их геями - тогда пойдёт дело
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 18:07
Кстати, довольно странно, что очень много футболистов черных играет в той же АПЛ, но вот после окончания карьеры что-то не рвутся в тренерское дело. Согласитесь сложно говорить, что условного Дрогба, Уолкота, Анри, Йорка, Райта могут "не пускать" на мостик местечковые бюрократы. У этих ребят такой авторитет что перед ними в принципе сложно закрыть хоть какие-то двери. Поэтому отсюда можно сделать вполне логичный вывод - чернокожие игроки просто НЕ ХОТЯТ идти в тренеры. Это скучно, муторно, постоянная критика, куча аналитической работы, в том числе быть нянькой у избалованных суперзвезд. Так же не забывайте, что даже очень хорошие, топовые тренеры получают на порядок, а то и на несколько порядков меньше хороших и топовых игроков. Итог - тяжелая, без сверхприбылей, работа привлекает гораздо меньше чернокожих игроков-тренеров
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:06
Расизм мерещится везде
Ironigor
Ironigor ответ 9jawmycr8v7a (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
И даже покушаются уже на мировую классику !)
Elliada
Elliada
вчера в 17:45
То есть если у владельца клуба будет выбор между толковым и черным тренерами, то его обяжут сделать выбор в пользу черного? Или азиата?

Тренер обязан быть профессионалом. Его должны принимать на работу за качество работы, а не за цвет кожи.
9jawmycr8v7a
9jawmycr8v7a
вчера в 17:32
Как вы задрали!
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