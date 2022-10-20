«Им просто не дают возможности». Лес Фердинанд — о темнокожих тренерах

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вчера, 17:27

Спортивный директор КПР полагает, что темнокожие тренеры и менеджеры получают слишком мало шансов на работу в футболе. Функционер высказался о Кодексе многообразия Футбольной ассоциации Англии. Эта мера принята в 2020 году, согласно документу, норма темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений должна составлять не менее 25%.

Партнерство темнокожих футболистов, организация, одним из основателей которой является Фердинанд, заказала исследование эффективности Кодекса. Стало известно, что в АПЛ и трех лигах ниже темнокожими являются лишь 4,4% тренеров. В английском футболе только 1,6% исполнительных и руководящих постов занимают темнокожие.