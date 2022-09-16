Президент Испанской ассоциации агентов сравнил Винисиуса с обезьяной

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сегодня, 11:32

Педро Браво, президент Испанской ассоциации футбольных агентов, высказался о празднованиях голов нападающего «Реала» , который исполняет танец после забитых мячей.

Если вы хотите танцевать самбу, вы идете на Самбодром (улица в Рио-де-Жанейро, предназначенная для проведения карнавалов самбы), на поле вам нужно уважать игроков и перестать вести себя как обезьяна («играть в обезьяну»).

Высказывание Педро Браво вызвало резонанс, а президент ассоциации футбольных агентов в своих соцсетях поспешил объяснить свои слова: