Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяИспания. Примера 2022/2023

Президент Испанской ассоциации агентов сравнил Винисиуса с обезьяной

сегодня, 11:32

Педро Браво, президент Испанской ассоциации футбольных агентов, высказался о празднованиях голов нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, который исполняет танец после забитых мячей.

Если вы хотите танцевать самбу, вы идете на Самбодром (улица в Рио-де-Жанейро, предназначенная для проведения карнавалов самбы), на поле вам нужно уважать игроков и перестать вести себя как обезьяна («играть в обезьяну»).

Высказывание Педро Браво вызвало резонанс, а президент ассоциации футбольных агентов в своих соцсетях поспешил объяснить свои слова:

Я хочу уточнить, что выражение «играть в обезьяну», которое я неправильно употребил для описания танца празднования гола Винисиуса, было сделано метафорически («играть в ерунду»). Поскольку я не собирался никого оскорблять, я искренне прошу прощения. Извините.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Против президента «Наполи» могут открыть дисциплинарное дело
08 августа
СлухиИгроки АПЛ хотят прекратить преклонять колено перед всеми матчами
02 августа
Полиция наказала 12 человек, оскорбивших Сона в соцсетях
21 июня
ОфициальноПардью покинул софийский ЦСКА из-за расистского скандала
01 июня
«Иди бананы собирай». Фанаты «Мальорки» оскорбляли Винисиуса во время матча
15 марта
Майкл Антонио — о поступке Зума: «Разве это хуже расизма?»
10 февраля
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:32
Теперь все должны вставать на две колени.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:10
Свобода слова в действии
Не успеешь пукнуть , уже приходиться извиняться
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:50
это потому что он черный! (не Винисеус, а перзидент)
galem72
galem72
сегодня в 11:50
Откровенную х спорол. Видимо, этот президент болеет за Барсу или АтМ. ))
Futurista
Futurista
сегодня в 11:42
Обезъяна тоже человек)...
Elliada
Elliada
сегодня в 11:37
Скоро его уволят
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:34
Ничего страшного не произошло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:32
Ну вот,опять скандал!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 