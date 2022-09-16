Президент Испанской ассоциации агентов сравнил Винисиуса с обезьяной

Педро Браво, президент Испанской ассоциации футбольных агентов, высказался о празднованиях голов нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, который исполняет танец после забитых мячей.
Если вы хотите танцевать самбу, вы идете на Самбодром (улица в Рио-де-Жанейро, предназначенная для проведения карнавалов самбы), на поле вам нужно уважать игроков и перестать вести себя как обезьяна («играть в обезьяну»).
Высказывание Педро Браво вызвало резонанс, а президент ассоциации футбольных агентов в своих соцсетях поспешил объяснить свои слова:
Я хочу уточнить, что выражение «играть в обезьяну», которое я неправильно употребил для описания танца празднования гола Винисиуса, было сделано метафорически («играть в ерунду»). Поскольку я не собирался никого оскорблять, я искренне прошу прощения. Извините.
Не успеешь пукнуть , уже приходиться извиняться
Не успеешь пукнуть , уже приходиться извиняться