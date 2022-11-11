Д. Билялетдинов: «Надеюсь, „Локомотив“ что-то противопоставит „Спартаку“»

Бывший футболист «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

В матче с ЦСКА я ждал какого-то усилия, какой-то страсти, борьбы через не могу, супердавления от «Локомотива». Но ничего из этого не получилось… Сейчас от матча со «Спартаком» я даже не знаю, чего ожидать. Понятно, что на бумаге «Спартак» фаворит, но дерби есть дерби. Надеюсь, что «железнодорожники» смогут что-то противопоставить, хотя явно психологическое и физическое состояние у большинства игроков «Локо» рознится, плюс есть разбалансировка игры в нападении.