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Д. Билялетдинов: «Надеюсь, „Локомотив“ что-то противопоставит „Спартаку“»

вчера, 22:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

В матче с ЦСКА я ждал какого-то усилия, какой-то страсти, борьбы через не могу, супердавления от «Локомотива». Но ничего из этого не получилось… Сейчас от матча со «Спартаком» я даже не знаю, чего ожидать. Понятно, что на бумаге «Спартак» фаворит, но дерби есть дерби. Надеюсь, что «железнодорожники» смогут что-то противопоставить, хотя явно психологическое и физическое состояние у большинства игроков «Локо» рознится, плюс есть разбалансировка игры в нападении.

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Все комментарии
Parma1972
Parma1972
сегодня в 06:53
Максимум, что светит Локо, так это вымучить ничейку
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:49
Надежда-наш компас земной, отпускные -награда за смелость.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:56
Локо сейчас не в том состоянии, чтоб удивить соперника
Гость
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