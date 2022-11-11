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Нигматуллин: «„Локомотиву“ в последнее время помогают только чудеса»

вчера, 22:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

Команды находятся в разном состоянии. «Спартак», можно сказать, в полном порядке в этом году, борется за медали. «Локомотив», наоборот, борется за выживание. Всё из рук вон плохо: нет постоянного тренера, стратегии.

Безусловно, «Спартак» фаворит в этом матче. «Локомотиву» в последнее время помогают только чудеса в виде автоголов соперников на 90-й минуте. Если такие чудеса случатся в матче со «Спартаком», то можно зацепить очко.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:48
Да ладно-уверенно победят!
drug01
drug01
вчера в 23:03
Сами футболисты часто верят в чудеса тоже
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:59
Наврядли эти чудеса помогут в этой игре Паровозу .
Ну а после паузы паузы , надеюсь Локо возродится .
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