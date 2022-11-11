Нигматуллин: «„Локомотиву“ в последнее время помогают только чудеса»

Бывший вратарь «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче 17-го тура РПЛ против «Спартака».

Команды находятся в разном состоянии. «Спартак», можно сказать, в полном порядке в этом году, борется за медали. «Локомотив», наоборот, борется за выживание. Всё из рук вон плохо: нет постоянного тренера, стратегии.

Безусловно, «Спартак» фаворит в этом матче. «Локомотиву» в последнее время помогают только чудеса в виде автоголов соперников на 90-й минуте. Если такие чудеса случатся в матче со «Спартаком», то можно зацепить очко.