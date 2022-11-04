ФИФА не будет запрещать проведение Кубка России во время чемпионата мира

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вчера, 13:48

Проведение матчей Кубка России по футболу во время чемпионата мира не запрещено. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФИФА .

Проведение национальных турниров во время розыгрыша чемпионата мира разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвёртого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20-го ноября по 18-е декабря. С 16-го по 27-е ноября в России пройдут матчи 5-го и 6-го туров группового этапа кубка страны.