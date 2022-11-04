ФИФА не будет запрещать проведение Кубка России во время чемпионата мира

Проведение матчей Кубка России по футболу во время чемпионата мира не запрещено. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФИФА.
Проведение национальных турниров во время розыгрыша чемпионата мира разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвёртого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме.
Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20-го ноября по 18-е декабря. С 16-го по 27-е ноября в России пройдут матчи 5-го и 6-го туров группового этапа кубка страны.
Если уж быть непримиримыми и гнуть до конца свою линию, то зачем был нужен этот запрос ? Играли бы себе и играли. Поэтому в этой ситуации было бы логично обрушить стрелы критики прежде всего в адрес РФС, но никак не Международной федерации футбола, которая поступила цивилизованно, ответив на наш запрос.
Если уж быть непримиримыми и гнуть до конца свою линию, то зачем был нужен этот запрос ? Играли бы себе и играли. Поэтому в этой ситуации было бы логично обрушить стрелы критики прежде всего в адрес РФС, но никак не Международной федерации футбола, которая поступила цивилизованно, ответив на наш запрос.
Всё правильно сказал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подписываюсь под каждым словом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё правильно сказал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подписываюсь под каждым словом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правильно, так их!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще всякое г...о указывать будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нету на них Лаврентия Палыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правильно, так их!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще всякое г...о указывать будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нету на них Лаврентия Палыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/YklYYHaB_sc