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ФИФА не будет запрещать проведение Кубка России во время чемпионата мира

вчера, 13:48

Проведение матчей Кубка России по футболу во время чемпионата мира не запрещено. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФИФА.

Проведение национальных турниров во время розыгрыша чемпионата мира разрешено. Например, в Англии матчи третьего и четвёртого по силе дивизионов продолжатся в обычном режиме.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20-го ноября по 18-е декабря. С 16-го по 27-е ноября в России пройдут матчи 5-го и 6-го туров группового этапа кубка страны.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 01:16, ред.
Не совсем понятны нездоровое возмущение многих пользователей и их негодование в адрес ФИФА. Мол, пошли они куда подальше со своим разрешением, мы и сами с усами. Но... Российский футбольный союз был инициатором официального запроса, на который был получен официальный ответ. В чём проблема, и где вы здесь нашли вину ФИФА ?
Если уж быть непримиримыми и гнуть до конца свою линию, то зачем был нужен этот запрос ? Играли бы себе и играли. Поэтому в этой ситуации было бы логично обрушить стрелы критики прежде всего в адрес РФС, но никак не Международной федерации футбола, которая поступила цивилизованно, ответив на наш запрос.
proezd2
proezd2
вчера в 19:08
фифа сборище махровых негодяев и подлецов!
mat73
mat73
вчера в 18:35
Скоро будете сами нас просить играться! Прости т утки!
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 17:30
Пора играть в Азии, в Европе ничего не светит
амурец
амурец
вчера в 16:53
Ага ещё их спрашивать будут
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:53
Адам, Дружище- Приветище!!!!!!!
Всё правильно сказал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подписываюсь под каждым словом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:39
В ФИФА призвали во время ЧМ не втягивать футбол в политку.Да,вы что? Вы по самые уши в политике.Лжецы лицемерные.Кубковые игры они разрешают нам,видите ли.Нет футбола в мире без политики и вы прекрасно это показали..
Capral
Capral ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 14:47
Андрюха, Приветище!!!!!!!
Правильно, так их!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Еще всякое г...о указывать будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нету на них Лаврентия Палыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:43
Пошли они далеко и бегом! Как хотим, так и играем!
2szquvps9zt5
2szquvps9zt5
вчера в 14:39
Такие уступки нам не нужны, играли и будем играть
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:32
Вот спасибо, прямо жест доброй воли .
Andrei Galash
Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:30
Думаю, нас таких будет много.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 14:23
Кто вас спрашивать будет, проводить кубок России или нет!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:13
Буду поддерживать Иран и Сербию как наших, с пенным и в одном трико
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:04
Очень хочется простой, короткой, но содержательной новости: "ФИФА не будет"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:03
мы вас спрашивать и не собирались
Futurista
Futurista
вчера в 13:56
Эта Фифа...

Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:56
А разве нам не плевать на запреты ФИФА !?
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