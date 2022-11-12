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Абаскаль провёл сотый матч в тренерской карьере

вчера, 22:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» стал юбилейным для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Эта игра стала для испанского специалиста сотой в тренерской карьере.

Абаскаль провёл сотый матч в тренерской карьере

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:56
А так конечно жаль что нет еврокубков , посмотреть как бы смотрелись там русским костяком
Думаю в лиге Европы могли бы из группы выйти

Интересно как зимой интегрируются в состав восстановившийся от травмы Мозес и Мартинс , и пригодится ли Бальде

К ведь сначала все смеялись над Тим билдингом, караоке и прочими фишками Гильерме) как оказалось все это вполне действует
ABir
ABir
вчера в 22:30
Юбилей удался! И гостей много было, и подарок юбиляру преподнесли!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:15
Снимаю шляпу, молодец парень, удивил, и Джикия у него топом стал и Денисова с Пруцевым и Хлусевичем вытянул на новый уровень.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:06
Самое главное что юбилейный - победный!
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