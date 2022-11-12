Абаскаль провёл сотый матч в тренерской карьере

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» стал юбилейным для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Эта игра стала для испанского специалиста сотой в тренерской карьере.
Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» стал юбилейным для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Эта игра стала для испанского специалиста сотой в тренерской карьере.
Думаю в лиге Европы могли бы из группы выйти
Интересно как зимой интегрируются в состав восстановившийся от травмы Мозес и Мартинс , и пригодится ли Бальде
К ведь сначала все смеялись над Тим билдингом, караоке и прочими фишками Гильерме) как оказалось все это вполне действует
Думаю в лиге Европы могли бы из группы выйти
Интересно как зимой интегрируются в состав восстановившийся от травмы Мозес и Мартинс , и пригодится ли Бальде
К ведь сначала все смеялись над Тим билдингом, караоке и прочими фишками Гильерме) как оказалось все это вполне действует