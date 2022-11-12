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«Спартак» впервые за 10 лет выиграл оба матча в сезоне у «Локомотива» в РПЛ

вчера, 21:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красно-белые» выиграли оба матча сезона у «железнодорожников» впервые с сезона-2011/12.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:06
статистика пригодится для истории
протон
протон
сегодня в 00:58
Сегодня у меня нет вопросов к Абаскалю. Спартак мог спокойно забивать восемь... Три выхода один на один, две перекладины, да чего там только не было... Это самая заслуженная победа, какая только может быть! Нижний и Крылышки, поверьте, всё у вас будет хорошо ребятки!))) Сейчас сольют Лоськова с Пашининым и они даже биться перестанут, вот увидите!)))
протон
протон
сегодня в 00:58
Поздравляю всех красно-белых с победой! Какой же был классный первый тайм и какой же ужасный второй... Почему нельзя играть всю игру, как в первом тайме? Ну или хотя бы не допускать ошибок. Все нервы измотали. Сколько моментов не реализовали, когда уже научитесь доводить дело до конца?
Валидол. Сами себе устроили. В первом тайме могли 4-0 вести минимум.
Да и во втором шамар и квинси должны были решать и не доводить до валидола. Шамар мог дважды забивать.
Но счёт уже есть.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 22:59
Победами над таким Локомотивом даже радоваться неприлично.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:19
Но второй тайм Локо провел неплохо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:19
Локо ужасен в нападении, другая лига. Могли громить а устроили в итоге нервы.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:05
Прибавь сюда еще 2 перекладины!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ABir
ABir
вчера в 22:00
Жаль, что Николсон и Промес не реализовали два выхода один в один, эта победа Спартака могла бы быть более уверенной и менее нервной в концовке. Но две победы в дерби - вполне приличный результат.
YVG
YVG
вчера в 21:50
Москалев опять подыграл спартаку, не назначил пенальти.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
И как же это вовремя!
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