«Спартак» впервые за 10 лет выиграл оба матча в сезоне у «Локомотива» в РПЛ

«Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «красно-белые» выиграли оба матча сезона у «железнодорожников» впервые с сезона-2011/12.
«Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «красно-белые» выиграли оба матча сезона у «железнодорожников» впервые с сезона-2011/12.
Валидол. Сами себе устроили. В первом тайме могли 4-0 вести минимум.
Да и во втором шамар и квинси должны были решать и не доводить до валидола. Шамар мог дважды забивать.
Но счёт уже есть.
Валидол. Сами себе устроили. В первом тайме могли 4-0 вести минимум.
Да и во втором шамар и квинси должны были решать и не доводить до валидола. Шамар мог дважды забивать.
Но счёт уже есть.