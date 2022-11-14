Роналду: «Я не уважаю тен Хага. „Манчестер Юнайтед“ предал меня»

Нападающий Криштиану Роналду высказался о своей ситуации в «Манчестер Юнайтед».
Я не уважаю Эрика тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если у тебя нет уважения ко мне, у меня никогда не будет уважения к тебе.
Здесь ничего не изменилось с тех пор, как ушел сэр Алекс. Когда я решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», я последовал зову сердца. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти в „Манчестер Сити“!» И я сказал: «Хорошо, босс».
Как сказал Пикассо, нужно разрушить что-то, чтобы восстановить… И если МЮ начнёт с меня, для меня это не проблема. Клуб такого масштаба должен быть на вершине, но это не так, оправданий нет.
Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если «Манчестер Юнайтед» хочет сделать это по-другому… Им нужно изменить многое. Здесь ноль прогресса с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон покинул клуб.
«Манчестер Юнайтед» пытался выгнать меня. Не только тренер, но и другие ребята, которые находятся в клубе. Я чувствовал себя преданным. Я чувствую, что некоторые люди не хотели меня видеть в «Манчестер Юнайтед», не только в этом году, но и в прошлом сезоне тоже.
Конечно почувствуешь себя преданным, когда ты возвращаешься в клуб, котором играл, отказав команде, которая обеспечила бы тебя большим количеством голов и очень большими деньгами, а тебя берут и хотят выгнать из команды из-за тренера ноунейма, который ещё вообще ничего не добился в футболе.
А когда ты лучший бомбардир в истории лучшего клуба мира, лучший бомбардир Лиги Чемпионов УЕФА (лучшего клубного турнира в истории), лучший бомбардир в истории на уровне сборных и множество других рекордов, это намного болезненнее будет.
Ладно, допустим, Тен Хаг злой дядька. А Манчестер Юнайтед? Почему они его вообще взяли и испортили ему концовку карьеры?! Ему надо доказать на чемпионате мира в Катаре то, что он ещё может играть на высоком уровне, если конечно он ещё может это. Тогда он спокойно сможет перейти в топ клуб этой зимой.
Думаю что он точно покинет Манчестер Юнайтед зимой. А вот куда он перейдёт, это остаётся под очень большим вопросом. Так как Манчестер Сити купил Холанда, Челси очень плох, ПСЖ подкупил Мбаппе, Тоттенхэм и Ливерпуль - это не его. Может, Арсенал? Не помню когда смотрел игру Арсенала. Как там Жезус играет? Или же Бавария? А может Ньюкасл Юнайтед захочет построить игру вокруг него на пару сезонов, чтоб привлечь внимание больших звёзд футбола?
Конечно почувствуешь себя преданным, когда ты возвращаешься в клуб, котором играл, отказав команде, которая обеспечила бы тебя большим количеством голов и очень большими деньгами, а тебя берут и хотят выгнать из команды из-за тренера ноунейма, который ещё вообще ничего не добился в футболе.
А когда ты лучший бомбардир в истории лучшего клуба мира, лучший бомбардир Лиги Чемпионов УЕФА (лучшего клубного турнира в истории), лучший бомбардир в истории на уровне сборных и множество других рекордов, это намного болезненнее будет.
Ладно, допустим, Тен Хаг злой дядька. А Манчестер Юнайтед? Почему они его вообще взяли и испортили ему концовку карьеры?! Ему надо доказать на чемпионате мира в Катаре то, что он ещё может играть на высоком уровне, если конечно он ещё может это. Тогда он спокойно сможет перейти в топ клуб этой зимой.
Думаю что он точно покинет Манчестер Юнайтед зимой. А вот куда он перейдёт, это остаётся под очень большим вопросом. Так как Манчестер Сити купил Холанда, Челси очень плох, ПСЖ подкупил Мбаппе, Тоттенхэм и Ливерпуль - это не его. Может, Арсенал? Не помню когда смотрел игру Арсенала. Как там Жезус играет? Или же Бавария? А может Ньюкасл Юнайтед захочет построить игру вокруг него на пару сезонов, чтоб привлечь внимание больших звёзд футбола?
Балласт сам признает, что МЮ хотел избавиться от него, но не получилось, потому что нет покупателей. Что теперь скажут поклонники, которые утверждали, что его не отпустили? Вот его слова в доказательство вам.
Его не уважает тен Хаг? С чего он должен уважать балласта? Когда тен Хаг приступил к работе, балласта в команде не было. Шли сборы, а балласт отсутствовал. Он первый проявил неуважение к тен Хагу. Когда всё-таки прибыл в расположение, снова проявил неуважение к тен Хагу и партнерам по команде, когда покинул стадион во время матча с Райо Вальекано. И снова повторил свой уход в матче с Тоттенхэмом.
тен Хаг прямо заявил, что место в составе нужно заслужить. Что делал балласт? Как всегда истерил, сестра балласта в интернете постоянно писала гневные комментарии про тренера.
Ничего не изменилось с уходом сэра Алекса? Этими словами он говорит, что игроки ничего не достигли, что они никто. А как же выигранная ЛЕ, национальные кубки? 2-е место АПЛ?
С чего тен Хаг и партнеры должны его уважать, после его слов и действий? Конечно, они хотят, чтобы он покинул МЮ. Как показывает этот сезон - без балласта МЮ побеждает, обыгрывает сильные команды. Без балласта проиграли только один раз - МС. Но в прошлом сезоне с ним в составе тоже проиграли. А перед ответной игрой с МС и вовсе сбежал в Португалию.
Балласт сам признает, что МЮ хотел избавиться от него, но не получилось, потому что нет покупателей. Что теперь скажут поклонники, которые утверждали, что его не отпустили? Вот его слова в доказательство вам.
Его не уважает тен Хаг? С чего он должен уважать балласта? Когда тен Хаг приступил к работе, балласта в команде не было. Шли сборы, а балласт отсутствовал. Он первый проявил неуважение к тен Хагу. Когда всё-таки прибыл в расположение, снова проявил неуважение к тен Хагу и партнерам по команде, когда покинул стадион во время матча с Райо Вальекано. И снова повторил свой уход в матче с Тоттенхэмом.
тен Хаг прямо заявил, что место в составе нужно заслужить. Что делал балласт? Как всегда истерил, сестра балласта в интернете постоянно писала гневные комментарии про тренера.
Ничего не изменилось с уходом сэра Алекса? Этими словами он говорит, что игроки ничего не достигли, что они никто. А как же выигранная ЛЕ, национальные кубки? 2-е место АПЛ?
С чего тен Хаг и партнеры должны его уважать, после его слов и действий? Конечно, они хотят, чтобы он покинул МЮ. Как показывает этот сезон - без балласта МЮ побеждает, обыгрывает сильные команды. Без балласта проиграли только один раз - МС. Но в прошлом сезоне с ним в составе тоже проиграли. А перед ответной игрой с МС и вовсе сбежал в Португалию.
Сейчас очевидным стал факт - то, что хорошо для МЮ - однозначно плохо для Рона.
Сейчас очевидным стал факт - то, что хорошо для МЮ - однозначно плохо для Рона.