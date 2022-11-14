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Роналду: «Я не уважаю тен Хага. „Манчестер Юнайтед“ предал меня»

вчера, 08:47

Нападающий Криштиану Роналду высказался о своей ситуации в «Манчестер Юнайтед».

Я не уважаю Эрика тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если у тебя нет уважения ко мне, у меня никогда не будет уважения к тебе.

Здесь ничего не изменилось с тех пор, как ушел сэр Алекс. Когда я решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», я последовал зову сердца. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти в „Манчестер Сити“!» И я сказал: «Хорошо, босс».

Как сказал Пикассо, нужно разрушить что-то, чтобы восстановить… И если МЮ начнёт с меня, для меня это не проблема. Клуб такого масштаба должен быть на вершине, но это не так, оправданий нет.

Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если «Манчестер Юнайтед» хочет сделать это по-другому… Им нужно изменить многое. Здесь ноль прогресса с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон покинул клуб.

«Манчестер Юнайтед» пытался выгнать меня. Не только тренер, но и другие ребята, которые находятся в клубе. Я чувствовал себя преданным. Я чувствую, что некоторые люди не хотели меня видеть в «Манчестер Юнайтед», не только в этом году, но и в прошлом сезоне тоже.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:55
Я прочитал новость, комментарии к ней и подумал, это проблемы МЮ и Роналду, не моя))))
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:11
Обсуждать здесь что-то абсолютно нечего... Это результат его эгоизма и наглости, про которые говорили долгое время все адекватные люди и я в том числе... Язык уже стёрт на этой теме... И на этом он не остановится - избитая фраза до самого конца его тухлой карьеры...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:02
Ты прав, Роналду поступал по свински несколько раз начиная с предсезонки. И какое уважение должно быть со стороны Тен Хага?? Я думаю даже , что боссы МЮ уговаривали ЭТХ не применять санкций к Роналду. Но каких пор можно терпеть. А что скажут остальные 20игроков, когда кто-то по свински поступает и ему ничего не говорят..
feris1
feris1
вчера в 19:57
Всё правильно сказал Рон.
Правда многим не нравится.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:30
«Ты не можешь перейти в „Манчестер Сити“!» И я сказал: «Хорошо, босс».😀 Они играют не на моем уровне!
А кто звал - то? Не уж то Гвардиола по ночам не спал, названивал?
Этому телу лучше не унижаться ещё больше и закончить карьеру! Хотя он будет унижаться, потому что Месси играет, забивает, выигрывает новые трофеи, а это очень раздражающий фактор для нарцисса, ну и для его поклонников тоже!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:15, ред.
))))) Читая рассуждения о "грандиозном" строительстве "нового Хаговского МЮ" невольно за голову хватаешься. Хочется порой, посреди трансляции, спросить у этих людей: "А вы вообще считали сколько УЖЕ раз Рашфорд и Марсик принимают мяч в оффсайдной ловушке и до каких пор из матча в матч, ИЗ ГОДА В ГОД (!) у них это будет Системой ?! Потом подумаешь..., нет..., лучше не стоит, поскольку обсуждение элементарных и неискоренимых футбольных ляпов признанных, "мастеровитых" вингеров МЮ ... для них - высший пилотаж.
Поэтому... спорить с пеной у рта и лишний раз ломать тут копья - бесполезная затея, ибо эти индивиды зачастую вообще игру не смотрят, а видят лишь итоговый счёт на табло и, подсчитывая стату ПОСРЕДИ (!) сезона, строят многоликие выводы и следствия. Сам лично вчера в этом убедился, когда безобразная игра манков во втором тайме против середняка Премьер Лиги абсолютно не смущала восторгавшихся сторонних болельщиков МЮ.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:38
В сити он не перешёл бы в любом случае. Лысый не такой простофиля, чтобы искать себе приключений. У него уже на крючке был норвег и брать КР при такой ситуации немыслимо и безрассудно. Да и по концепции игры КР сити не подходит. Вот в ПСЖ ещё куда ни шло, там менеджмент вообще ни о чем, могли и взять на свой страх и риск.
Elliada
Elliada ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
вчера в 18:04
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 17:46, ред.
    МЮ занял 2 место в АПЛ перед приходом Роналду. Нет я не утверждаю что всё у них было хорошо, но тем не менее факт остаётся фактом. Сульшер начал добиваться результата, до момента прихода Роналду.

    Дело даже не в том что он уже не в той молодой форме, а в том что коллектив начал сыпаться. Наличие одного "особенного" человека в коллективе, очень негативно влияет на всех остальных.... (Так не только в футболе). Если бы все остальные играли достойно, то у Роналду все получилосьбы... Но имеем то что имеем. Пришел, и все развалилось. А сейчас мешает Хагу построить заново.
    Владимир Шорохов
    Владимир Шорохов ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:43
    не удивлюсь если этот баласт сыграет на голову лучше чем парижский гном или де брюйне(который полюбому сломается там и будет плакать)
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 17:40
    Самый переоцененный футболист в истории решил раскрыть секрет Полишинеля. Что ж, всему миру и так понятно, что Рон неуважает главного тренера, это и так прекрасно видно по поведению Рона.
    Складывается впечатление, что Рон вообще никого не уважает - ни болельщиков, ни клуб, ни своё окружение. Он уважает только гель для волос и расчёску
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 15:25
    М.Ю до прихода Роналду катился в дно , почему-то все обвиняют Роналду. Здесь есть другие который испортил атмосферу М.Ю на пример Погба
    DEIVID_353
    DEIVID_353
    вчера в 15:05
    Все понимают, что ты большая португальская обуза, тянущая МЮ на дно. Без тебя клуб играет лучше и результатов добивается.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:47
    Вот, какая Цаца!!!)).
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:44
    Непонятно, зачем вообще его подписывали.
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    вчера в 14:13
    мессибои активизировались
    vova505
    vova505
    вчера в 13:50
    Пипец...
    Жаль, что до такого докатились
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:42
    За возвышенными, но фальшивыми словами об уважении, зове сердца, любви болельщиков, предательстве - обида "маленького" человека на то, что не только тренер, но и окружающие, несмотря на его заслуги перед футболом, перестали его уважать и молиться на него. Роналду так и не понял, почему это произошло. Все виноваты, но только не он. А вот если бы он посмотрел на себя со стороны критическим взглядом, то понял бы, почему он стал изгоем. Не посмотрит...
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:59
    Да гнилой поступок, как ни крути и откуда не смотри. Логика Тен Хаага вполне понятна. Рон не поехал на сборы, не понял задумок нового тренера, не наиграл комбинации с партнерами. Я убежден, что выход Рона в первых двух матчах была инициатива руководства, которое пыталось склеить разорванные отношения между главным тренером и Роном. После смачных оплеух в первых турах Рона, как инородное звено, посадили на лавку и пошел результат. Тут Рон понял, что дело пахнет жареным, спрос на него падает так же стремительно как акции Северстали в этом году. Перестал халтурить и стал работать на тренировках. Тен Хааг начал выпускать его на замену. Но и это не устроило Рона. Как так, он же вкалывает на тренировках, подайте место в основе! Оказалось, что воли только Рона более не достаточно. Мяч(воля руководства) теперь на стороне Тен Хаага. Видимо ему это объяснили, Рон опять надулся, не вышел на замену. Получил штраф и опять понял(он довольно туповат видимо, раз приходится так часто ему напоминать) что главный теперь тренер и вряд ли ему хоть что-то светит. Но уходить вот так, будто бы это он виноват в результат команды он не захотел и пошел на еще более глупый поступок(видимо про его умственный потенциал я не ошибся) - он написал большой спич о том, что он де хотел вывести МЮ на вершину, где ему и место. А вот подлые гады не дали ему такой возможности и вообще кроме Рона никто не ценит величие МЮ.
    И все бы у него получилось, если бы не последние результаты при Тен Хааге. Юнайтед в кои то веки за последние 2 года играет в футбол, добивается результата. Болельщики, на которых в своем спиче Рон делает особенный упор, больше не на его стороне, как он думает. Всем видно, что Рон откровенный Балласт. Да, именно это слово очень подходит сейчас к поведению и игре Роналду...
    Мне безумно жаль. что такая трагедия приключилась в клубе, который мне очень нравится, и поскорее бы все закончилось.
    zim289
    zim289 ответ rhskmz (раскрыть)
    вчера в 12:26
    Кстати, да. Было бы забавно 😁
    Elliada
    Elliada
    вчера в 12:18
    Еще добавлю. Свое мнение он мог высказать еще в сентябре, как обещал, но понимал, что в МЮ после этого ему дорога закрыта. Потому подождал до ЧМ. После ЧМ откроется зимнее ТО. Наверное, точно уйдет. Или, если останется, МЮ его сгноит.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 12:01
    Ты знаешь, как я не люблю твои проповеди. А так же то, что я на дух не переношу Сити, но не могу не признать, что твое отношение к Рону вполне заслуженное. Он абсолютно ни во что не ставит нынешнюю команду, где все(в кои то веки) работают на результат, стараются, и самое главное - добиваются результата. Нынешнее пятое, а в возможной перспективе четвертое место МЮ, после ужасающего старта(к которому Рон был непосредственно причастен) выглядит не просто хорошо, а очень хорошо. Скажу крамольную мысль, но если бы не такой старт, МЮ мог бы быть и повыше Сити. Да-да, это ведь факт. Уж в матчах с Брайтоном и Брентвордом возможно было зацепить по 1 очку минимум.
    Сейчас очевидным стал факт - то, что хорошо для МЮ - однозначно плохо для Рона.
    Gelious
    Gelious ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:42
    Там Пеп летом прямо говорил, что выбор теперь за игроком, когда пошли слухи про мю. Пеп Гвардиола: «Роналду решит, где хочет играть, а не «Ман Сити». Они с Месси – лучшие за 20-30 лет».

    Но по репутации Сити это не бьет, т.к. известно, что просто бывшие легенды гнакинулись на Роналду. Уверен, он хотел в Сити
    Elliada
    Elliada ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 11:04
    МС никогда не хотел его подписать. Разве было официальное предложение? Это просто был слух. Такие же слухи были и этим летом, когда его сватали в Баварию, Атлетико, Барселону и так далее.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:02
    Это и есть правда, о которой он хотел рассказать еще в сентябре? Проанализируем сказанное.

    Балласт сам признает, что МЮ хотел избавиться от него, но не получилось, потому что нет покупателей. Что теперь скажут поклонники, которые утверждали, что его не отпустили? Вот его слова в доказательство вам.

    Его не уважает тен Хаг? С чего он должен уважать балласта? Когда тен Хаг приступил к работе, балласта в команде не было. Шли сборы, а балласт отсутствовал. Он первый проявил неуважение к тен Хагу. Когда всё-таки прибыл в расположение, снова проявил неуважение к тен Хагу и партнерам по команде, когда покинул стадион во время матча с Райо Вальекано. И снова повторил свой уход в матче с Тоттенхэмом.
    тен Хаг прямо заявил, что место в составе нужно заслужить. Что делал балласт? Как всегда истерил, сестра балласта в интернете постоянно писала гневные комментарии про тренера.

    Ничего не изменилось с уходом сэра Алекса? Этими словами он говорит, что игроки ничего не достигли, что они никто. А как же выигранная ЛЕ, национальные кубки? 2-е место АПЛ?

    С чего тен Хаг и партнеры должны его уважать, после его слов и действий? Конечно, они хотят, чтобы он покинул МЮ. Как показывает этот сезон - без балласта МЮ побеждает, обыгрывает сильные команды. Без балласта проиграли только один раз - МС. Но в прошлом сезоне с ним в составе тоже проиграли. А перед ответной игрой с МС и вовсе сбежал в Португалию.
    Gelious
    Gelious ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 11:02
    Да никто так просто не откажется от Сити. Просто на него накинулись (в хорошем смысле) бывшие легенды. Стали уговаривать, названивать. А сменившееся руководство клуба не радо играть с игроком, который скоро на пенсию. Лучше было оставить его в покое и дать перейти в Сити
    arsenVS
    arsenVS
    вчера в 11:00
    В прошлом сезоне Рон был лучшим в составе МЮ. Он в 37 лет был лучшим в составе МЮ !!! Кто там в составе пытается вякать на него , это смешно ! Поступили с ним не очень красиво конечно . Надо уходить зимой .
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 10:52
    У Криски совсем крыша поехала от денег, да купи ты этот МЮ у Глейзеров и тренируй сам !
    Я думаю они не откажут.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 10:17
    Так бывает, попроще надо быть и люди к тебе потянутся.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 10:06
    Ну по факту он прав. После Фергюсона МЮ вообще ни о чём!
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