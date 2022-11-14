Роналду: «Я не уважаю тен Хага. „Манчестер Юнайтед“ предал меня»

Нападающий высказался о своей ситуации в «Манчестер Юнайтед».

Я не уважаю Эрика тен Хага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если у тебя нет уважения ко мне, у меня никогда не будет уважения к тебе.

Здесь ничего не изменилось с тех пор, как ушел сэр Алекс. Когда я решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», я последовал зову сердца. Сэр Алекс Фергюсон сказал мне: «Ты не можешь перейти в „Манчестер Сити“!» И я сказал: «Хорошо, босс».

Как сказал Пикассо, нужно разрушить что-то, чтобы восстановить… И если МЮ начнёт с меня, для меня это не проблема. Клуб такого масштаба должен быть на вершине, но это не так, оправданий нет.

Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если «Манчестер Юнайтед» хочет сделать это по-другому… Им нужно изменить многое. Здесь ноль прогресса с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон покинул клуб.

«Манчестер Юнайтед» пытался выгнать меня. Не только тренер, но и другие ребята, которые находятся в клубе. Я чувствовал себя преданным. Я чувствую, что некоторые люди не хотели меня видеть в «Манчестер Юнайтед», не только в этом году, но и в прошлом сезоне тоже.