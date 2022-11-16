Чупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией», если ему повысят зарплату

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вчера, 19:32

Нападающий «Баварии» продлит контракт с клубом, если по новому договору его зарплата станет выше.

Руководство немецкого клуба полагает, что сотрудничество с игроком может быть продолжено лишь при повышении зарплаты футболиста. Клуб готов значительно повысить оклад 33-летнего Чупо-Мотинга, в феврале состоятся переговоры с агентом нападающего.

Нынешний контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона, зарплата Чупо-Мотинга составляет 3,5 млн евро за сезон. По слухам, к игроку проявляет интерес клуб из Англии.