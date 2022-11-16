Чупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией», если ему повысят зарплату

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг продлит контракт с клубом, если по новому договору его зарплата станет выше.
Руководство немецкого клуба полагает, что сотрудничество с игроком может быть продолжено лишь при повышении зарплаты футболиста. Клуб готов значительно повысить оклад 33-летнего Чупо-Мотинга, в феврале состоятся переговоры с агентом нападающего.
Нынешний контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона, зарплата Чупо-Мотинга составляет 3,5 млн евро за сезон. По слухам, к игроку проявляет интерес клуб из Англии.
принимает мяч как боженька, укрывает мяч, играет спиной к воротам и играет в короткий пас на уровне лучших напов мира, удар прекрасный, в систему Баварии вписан. Назови хоть 10 напов, которые смогли бы выполнять тот же функционал с тем же КПД, как Шупо-Мотинг?
Нынешней Баварии не нужен финтер, бегунок ЦН, крайних там дофига таких, а нужен столб и как столб Шупо-Мотинг топ.
Игрок такого уровня достоин хорошей зарплаты.
принимает мяч как боженька, укрывает мяч, играет спиной к воротам и играет в короткий пас на уровне лучших напов мира, удар прекрасный, в систему Баварии вписан. Назови хоть 10 напов, которые смогли бы выполнять тот же функционал с тем же КПД, как Шупо-Мотинг?
Нынешней Баварии не нужен финтер, бегунок ЦН, крайних там дофига таких, а нужен столб и как столб Шупо-Мотинг топ.
Игрок такого уровня достоин хорошей зарплаты.