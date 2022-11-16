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Чупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией», если ему повысят зарплату

вчера, 19:32

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг продлит контракт с клубом, если по новому договору его зарплата станет выше.

Руководство немецкого клуба полагает, что сотрудничество с игроком может быть продолжено лишь при повышении зарплаты футболиста. Клуб готов значительно повысить оклад 33-летнего Чупо-Мотинга, в феврале состоятся переговоры с агентом нападающего.

Нынешний контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до конца текущего сезона, зарплата Чупо-Мотинга составляет 3,5 млн евро за сезон. По слухам, к игроку проявляет интерес клуб из Англии.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:10
Еше поиграет,можно и повысить зарплату.
протон
протон
сегодня в 00:05, ред.
Довольно неожиданно резко прибавил в игре) вот что контракт животворящий делает!) Надеюсь, после продления планку не снизит.

принимает мяч как боженька, укрывает мяч, играет спиной к воротам и играет в короткий пас на уровне лучших напов мира, удар прекрасный, в систему Баварии вписан. Назови хоть 10 напов, которые смогли бы выполнять тот же функционал с тем же КПД, как Шупо-Мотинг?

Нынешней Баварии не нужен финтер, бегунок ЦН, крайних там дофига таких, а нужен столб и как столб Шупо-Мотинг топ.

Игрок такого уровня достоин хорошей зарплаты.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 23:19
Лучше молодняк выпускать
salleeh
salleeh
вчера в 22:23
Поставьте Павара на место нападающего и он забьёт не меньше. Тоже самое касательно А. Дэвиса… В Баварии, с её стилем игры, забить мячик, другой может и врач команды…)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:17
Чего, чего, а финансовая сторона ни когда не бывает лишней! Ему уже 33 года, если есть возможность улучшить контракт, так почему бы и нет!
Константин Каплий
Константин Каплий ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:55
Мало забивающегнор нападающего тоже не возьмут в Баварию))
Elliada
Elliada
вчера в 19:46
Если хотят, могут продлить. Но зачем? Ему 33 года. В такой команде, как Бавария, любой нападающий будет много забивать. Ушел поляк, а Бавария не заметила его отсутствия. Его место занял Чупо-Мотинг. Уйдёт он, его займёт другой игрок и будет много забивать.
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