Дубль Малкома помог «Зениту» обыграть «Факел» в Кубке России

«Факел» уступил «Зениту» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:2).
Дублем отметился Малком, который забил на 46-й и 82-й минуте.
«Факел» замыкает таблицу группы В (0 очков), «Зенит» идет на 2-й строчке (9 баллов).
«Факел» уступил «Зениту» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:2).
Дублем отметился Малком, который забил на 46-й и 82-й минуте.
«Факел» замыкает таблицу группы В (0 очков), «Зенит» идет на 2-й строчке (9 баллов).
Академии всех клубов занимаются больше пиаром своих воспитанников, чем тренировкой, плюс лимит и паспортисты окончательно добили все
Академии всех клубов занимаются больше пиаром своих воспитанников, чем тренировкой, плюс лимит и паспортисты окончательно добили все
А чердак и бразильцы любовь до гроба 😀
А чердак и бразильцы любовь до гроба 😀