Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2022/2023

Дубль Малкома помог «Зениту» обыграть «Факел» в Кубке России

вчера, 19:59
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Факел» уступил «Зениту» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:2).

Дублем отметился Малком, который забил на 46-й и 82-й минуте.

«Факел» замыкает таблицу группы В (0 очков), «Зенит» идет на 2-й строчке (9 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дубль Грифо помог Италии выиграть у Албании в товарищеском матче
Сегодня, 00:55
Швеция одолела Мексику в контрольном поединке
Сегодня, 00:27
Германия минимально переиграла Оман
Вчера, 22:04
Гол Пёнтека помог Польше обыграть Чили
Вчера, 21:59
Сборная Аргентины разгромила команду ОАЭ в контрольной игре
Вчера, 20:46
Молодёжная сборная России крупно обыграла Сербию
Вчера, 20:20
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
всё-таки Бразилия одолела Воронеж ! )
DEIVID_353
DEIVID_353
сегодня в 04:36
Зениту же кубок на... не нужен. На... они тогда Клаудиньо, Малкома, Вендела выпускают???
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ РусБрянск (раскрыть)
сегодня в 03:38
Тут скорее всего дело не в Малкоме с Клаудиньо, достаточно подумать - кто вообще из российских игроков за последние 10 лет зажигал? Никто.
Академии всех клубов занимаются больше пиаром своих воспитанников, чем тренировкой, плюс лимит и паспортисты окончательно добили все
протон
протон ответ РусБрянск (раскрыть)
сегодня в 00:26
Что-то давно не было статей о том, какую глупость совершил Спартак не отсыпав Бакаеву кошелку денег. Парень весь первый тайм чего то там пыжился против игроков Факела, а вышел Малком и за минуту всё решил. На лице Семака читалось, что ему Бакаев нужен, как телеге пятое колесо, и что аренда этого гения не за горами.
rhskmz
rhskmz
вчера в 23:22
    РусБрянск
    РусБрянск
    вчера в 22:59
    Были времена Зенит зажигал своими игроками как Аршавин,Малафеев,Кержаков,Зырянов,а сейчас Малкомы,Клаудиньо,а русские игроки так уныло играют,глаза не горят, Бакаев вообще незнаю что там делает,слава Богу со Спартака ушел,думал вначале беда,пипец что он ушёл, а сейчас смотришь на его игру и думаешь как хорошо что он ушел от нас
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Роман Романов 3 (раскрыть)
    вчера в 22:38, ред.
    Семак уничтожил Бакаева.. При нем не развиваются игроки
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:35, ред.
    Не нравится игра Сити в плэй-офф ЛЧ
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 21:45, ред.
    Малком за несколько секунд сыграл лучше, чем Бакаев за весь тайм)
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов
    вчера в 21:15
    Ничего не может Зенит без Малкома и Клаудиньо. Убери их и Зениту даже судьи не помогли бы стать чемпионами.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 20:51
    Малком всю игру сделал.
    adekvat
    adekvat ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Особенно второй гол, Малому с небес свалился.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 20:45
    Интересный расклад может быть в финале.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:38
    Не нравится новый формат Кубка России
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:33
    У Крыльев лучше по личкам. Так что вряд ли наши вторые...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:25
    Факельные дубли Малкома)...
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
    вчера в 20:06
    То есть вместо финалистов с первых мест четырёх групп которых не будет будут выходить в финал семь лучших игроков со вторых мест.
    dok66
    dok66
    вчера в 20:05
    Малком вышел и принес победу практически при равной игре .
    Роман Романов 3
    Роман Романов 3
    вчера в 20:00
    Бакаев просто пушка )))))!
    А чердак и бразильцы любовь до гроба 😀
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     