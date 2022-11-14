«Ювентус» не испытал проблем с «Лацио».

«Ювентус» одержал победу над «Лацио» в 15-м туре Серии А (3:0).
Счёт на 43-й минуте открыл Моизе Кин, выведя хозяев вперёд. На 54-й он оформил дубль. Аркадиуш Милик на 90-й установил окончательный счёт.
«Ювентус» занимает 3-е место с 31 очком, «Лацио» — 4-й с 30 баллами.
Моё состояние после матча !)
Подробнее: Неужели, да не может быть, ущепните меня, а это точно не сон 😴 🤯🤔🤷♂️😉😂😂😂
Моё состояние после матча !)
Подробнее: Неужели, да не может быть, ущепните меня, а это точно не сон 😴 🤯🤔🤷♂️😉😂😂😂
Наполи чемпион.’
Наполи чемпион.’