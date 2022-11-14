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«Ювентус» не испытал проблем с «Лацио»

сегодня, 00:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Лацио» в 15-м туре Серии А (3:0).

Счёт на 43-й минуте открыл Моизе Кин, выведя хозяев вперёд. На 54-й он оформил дубль. Аркадиуш Милик на 90-й установил окончательный счёт.

«Ювентус» занимает 3-е место с 31 очком, «Лацио» — 4-й с 30 баллами.

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Все комментарии
ballak144
ballak144
сегодня в 04:32, ред.
Похоже олегри разрешил им немного бегать в атаку и забивать больше 1 гола, не чудо ли?
yjuxr4qhendp
yjuxr4qhendp
сегодня в 02:34
Неожиданно легко победила синьора
djaich
djaich ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
сегодня в 01:03
После ухода Конте из Серии А там теперь все слабы, путевки в ЛЧ разыгрываются между примерно равными командами. Пока выделяется в этом сезоне Наполи, но не факт, что во втором круге и неополитанцы не начнут резко валиться, как было уже не раз.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:01
«Ювентус» не испытал проблем с «Лацио».

Моё состояние после матча !)
Подробнее: Неужели, да не может быть, ущепните меня, а это точно не сон 😴 🤯🤔🤷‍♂️😉😂😂😂
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:52
юве даже разобранный заберёт путёвку,аталанта рома лацио явно не тянут в топ 4 слишком слабы в этом сезоне
djaich
djaich
сегодня в 00:50
У конкурентов - спад после еврокубковой страды, у Ювентуса - выход на пик формы. Похоже, что к финальному забегу первого круга и готовились. Значит, у Аллегри задача войти в четверку по итогу сезона, не выполнит - пойдет в отставку.
RAYMАN
RAYMАN
сегодня в 00:44
Какая там плотность в таблице)))) Ювентус столько матчей провалил и все равно уже третий.
Наполи чемпион.’
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:44
Первый гол Юве шикарный! С изюминкой! Красотище!
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