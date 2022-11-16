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«Волга» обыграла «Кубань» в матче 1/8 финала Кубка России

вчера, 20:04
КубаньЛоготип футбольный клуб Кубань (Краснодар)1 : 2Логотип футбольный клуб Волга (Ульяновск)ВолгаМатч завершен

«Кубань» уступила «Волге» из Ульяновска в матче 1/8 финала Кубка России (1:2).

Денис Рахманов вывел гостей вперед на 18-й минуте, удвоил преимущество команды на 28-й Даниил Арсентьев. У хозяев отличился Нури Абдоков на 71-й минуте.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:07, ред.
Волга, вперёд!

Я рад, что Волга победила и прошла в следующий раунд. Но все же хотелось бы, чтобы команда сосредоточилась на играх регулярного первенства и осталась в первой лиге и на следующий сезон.

Хотя и не скажу что команда плохо проводит матчи, ибо большинство поражений с разницей всего в один мяч, но победы все-таки важнее.

В 6-й раз сыграют с командой из Высшей лиги / РПЛ в Кубке России. В предыдущих 5 (Крылья Советов, Анжи, Кубань, Амкар, Урал) победить не получилось. Пора побеждать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:15
Хороший получился матч, победил сильнейший!
Гость
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