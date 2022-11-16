«Волга» обыграла «Кубань» в матче 1/8 финала Кубка России

«Кубань» уступила «Волге» из Ульяновска в матче 1/8 финала Кубка России (1:2).
Денис Рахманов вывел гостей вперед на 18-й минуте, удвоил преимущество команды на 28-й Даниил Арсентьев. У хозяев отличился Нури Абдоков на 71-й минуте.
«Кубань» уступила «Волге» из Ульяновска в матче 1/8 финала Кубка России (1:2).
Денис Рахманов вывел гостей вперед на 18-й минуте, удвоил преимущество команды на 28-й Даниил Арсентьев. У хозяев отличился Нури Абдоков на 71-й минуте.
Я рад, что Волга победила и прошла в следующий раунд. Но все же хотелось бы, чтобы команда сосредоточилась на играх регулярного первенства и осталась в первой лиге и на следующий сезон.
Хотя и не скажу что команда плохо проводит матчи, ибо большинство поражений с разницей всего в один мяч, но победы все-таки важнее.
В 6-й раз сыграют с командой из Высшей лиги / РПЛ в Кубке России. В предыдущих 5 (Крылья Советов, Анжи, Кубань, Амкар, Урал) победить не получилось. Пора побеждать!
Я рад, что Волга победила и прошла в следующий раунд. Но все же хотелось бы, чтобы команда сосредоточилась на играх регулярного первенства и осталась в первой лиге и на следующий сезон.
Хотя и не скажу что команда плохо проводит матчи, ибо большинство поражений с разницей всего в один мяч, но победы все-таки важнее.
В 6-й раз сыграют с командой из Высшей лиги / РПЛ в Кубке России. В предыдущих 5 (Крылья Советов, Анжи, Кубань, Амкар, Урал) победить не получилось. Пора побеждать!