Катар отменил некоторые выплаты для проплаченных болельщиков.
Ранее сообщалось, что болельщикам из разных стран предоставили возможность бесплатно посетить чемпионат мира, за это требовалось оставлять хорошие отзывы в социальных сетях. Им обещали обеспечить бесплатный перелет, проживание, билеты на матчи, а также места на церемонии открытия.
Теперь эти болельщики будут вынуждены приобретать еду и напитки за свой счет – Катар отменил эти выплаты за несколько дней до начала мирового первенства. Лица, которые приняли участие в этой программе рассказали, что власти Катара отменили данные выплаты из-за негативных публикаций в СМИ, которые узнали об этой акции.
Пока все идет к тому, что она права.
Ну по идее исходя из логики, любой последующий ЧМ в любой стране становится лучше, потому что развиваются технологии с каждым годом и новые идеи реализуют, в России ЧМ стал особняком ,еще из- за новейших стадионов, если к примеру его проводили бы в Англии, то играли бы на старых ,хоть и хороших. Катар был в состоянии используя чужой опыт провести турнир блестяще, но подобные мероприятия, где нужно много шоу, свободы в действиях болельщиков, не вписываются в культуру этой страны, поэтому всем будет грустно и скучно в целом.
Пока все идет к тому, что она права.
Ну по идее исходя из логики, любой последующий ЧМ в любой стране становится лучше, потому что развиваются технологии с каждым годом и новые идеи реализуют, в России ЧМ стал особняком ,еще из- за новейших стадионов, если к примеру его проводили бы в Англии, то играли бы на старых ,хоть и хороших. Катар был в состоянии используя чужой опыт провести турнир блестяще, но подобные мероприятия, где нужно много шоу, свободы в действиях болельщиков, не вписываются в культуру этой страны, поэтому всем будет грустно и скучно в целом.