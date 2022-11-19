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Катар отменил некоторые выплаты для проплаченных болельщиков

вчера, 13:28

Катар отменил некоторые выплаты для проплаченных болельщиков.

Ранее сообщалось, что болельщикам из разных стран предоставили возможность бесплатно посетить чемпионат мира, за это требовалось оставлять хорошие отзывы в социальных сетях. Им обещали обеспечить бесплатный перелет, проживание, билеты на матчи, а также места на церемонии открытия.

Теперь эти болельщики будут вынуждены приобретать еду и напитки за свой счет – Катар отменил эти выплаты за несколько дней до начала мирового первенства. Лица, которые приняли участие в этой программе рассказали, что власти Катара отменили данные выплаты из-за негативных публикаций в СМИ, которые узнали об этой акции.

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Перевод с theguardian.com
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протон
протон
вчера в 17:26
У меня знакомая работала в оргкомитете ЧМ в 2018 году. Говорила, что по всем параметрам они сделали лучший ЧМ в истории, на что я скептически ответил, что так говорят про каждый новый ЧМ. Она сказала, что "посмотришь на следующий - увидишь".
Пока все идет к тому, что она права.
Ну по идее исходя из логики, любой последующий ЧМ в любой стране становится лучше, потому что развиваются технологии с каждым годом и новые идеи реализуют, в России ЧМ стал особняком ,еще из- за новейших стадионов, если к примеру его проводили бы в Англии, то играли бы на старых ,хоть и хороших. Катар был в состоянии используя чужой опыт провести турнир блестяще, но подобные мероприятия, где нужно много шоу, свободы в действиях болельщиков, не вписываются в культуру этой страны, поэтому всем будет грустно и скучно в целом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:35
Короче " халява" не прокатила!😁
Гость
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