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вчера, 13:28

Катар отменил некоторые выплаты для проплаченных болельщиков.

Ранее сообщалось, что болельщикам из разных стран предоставили возможность бесплатно посетить чемпионат мира, за это требовалось оставлять хорошие отзывы в социальных сетях. Им обещали обеспечить бесплатный перелет, проживание, билеты на матчи, а также места на церемонии открытия.