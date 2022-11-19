Первая теория заговора ЧМ-2022. Сообщили, что Эквадор продаст матч Катару

Предвкушаем матч-открытие чемпионата мира по футболу.
Теории заговора всегда популярны
Сообщили, что Эквадор продает Катару матч-открытие ЧМ-2022 за 7,4 миллиона долларов. В деле якобы восемь футболистов. Источников пять из двух стран, между собой не знакомы. Публично о подлоге заявил Амджада Таху – руководитель Британского центра ближневосточных исследований.
Катар всё отрицает, но когда обвиняемый признает вину, которую тяжело доказать? Теперь Эквадору нельзя играть слабо, иначе обвинят в коррупции. И задача Катара усложнилась. Нужна игра такого качества, чтобы вместе с самоотдачей эквадорцев получился матч, не похожий на договорняк.
Теперь любой успех Катара – даже ничья, зародит сомнения. Вот так на мир влияет информация. Хотя есть презумпция, Катар уже обвиняли в шпионаже ценой сотен миллионов евро за чиновниками ФИФА. Как думаете, способны шейхи на попытку подкупить соперника? Катарцы на своей волне.
Они ввели запрет на слабый алкоголь за пару дней до старта, чем удивили ФИФА, ведь уговор был другим. А теперь информация о заговоре омрачит игру симпатичного Эквадора. Пока не сыграли против Сенегала, их нельзя назвать классической «темной лошадкой», есть более интересные кандидаты.
Но аргентинский тренер Альфаро мечтает о выходе в плей-офф с Эквадором. А вот если миру покажут дешевый спектакль в Эль-Хаур, как уже поступили с парнями из Пакистана, Индии и Бангладеша, которые выдают себя за фанатов больших сборных, то это будет позором для ФИФА и Катара.
Снимают документальные сериалы о коррупции в высших эшелонах футбольной власти. Легенд, вроде Беккенбауэра и Платини, обвиняли в даче и приеме взяток. Не можем на 100% быть уверенными, что Катар не пытался купить Эквадор. Хочется верить, что соперник гордо отказался от миллионов.
Возможно, договорняк сорвали как раз благодаря огласке? Хоть Марадона был наркоманом, алкоголиком и далеко не всегда адекватно относился к близким, Диего не ошибся в оценке ФИФА и многих, с кем они водятся. Также важно, чтобы жив и здоров остался господин Амджад Таху.
Весь мир знает по примеру журналиста Хашогги, которого жестоко убили прямо в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, как шейхи иногда поступают с личными врагами. Хватит средневековой дичи, нужна честная игра. Хотя некоторые стартовые матчи не обошлись без таковых.
Первый матч-открытие сорвал Гитлер
Традиция выделять один поединок как первый пришла не сразу. В 1930 году в Уругвае сыграли параллельно два матча в Монтевидео. Франция вынесла Мексику, а сборная США неожиданно обыграла Бельгию. Не догадались начать с игры хозяев. А через четыре года в Италии вообще сошли с ума.
Тогда не было телевизионных трансляций, которые диктуют распорядок сейчас. Все матчи 1/8-й финала стартовали в один день одновременно. Получилось результативно, сразу вылетели бразильцы и французы. Лишь на турнире во Франции догадались выделить один поединок как первый.
Вот только Гитлер его сорвал. Аншлюс Австрии, которая позже притворится «первой жертвой нацистов», хотя немецкая пропаганда сработала и речь о пособниках Рейха, которые радостно проголосовали за оккупацию, убил великую «Вундертим». Великий Синделар не смог сыграть матч-открытие.
«Бумажный человек» отказался выступать за оккупантов из Германии. Хотя Маттиас не был евреем – родился в семье чехов, с презрением относился к аншлюсу, отказывался рвать отношения с еврейскими друзьями в Вене. История жизни Синделара закончилась трагически и загадочно…
Его с новой подругой Камиллой (по версии нацистов – «разведенка» и «проститутка») и другом Густавом нашли мертвыми. Немцы настаивают, что отравились угарным газом от печки, но есть другие версии, вроде убийства гестапо, или детективная – отравление бывшей подругой Синделара.
«Вундертим» Майсля разогнали, шведы автоматически прошли дальше. Первым матчем стала игра Швейцарии и Германии. Сначала была ничья, а затем в переигровке, тогда еще не было дополнительного времени, команду Рейха разбили 4:2. Кстати, это последний матч нацистской Германии под эгидой ФИФА.
После войны ЧМ вернулся в 1950-м, турнир открыли хозяева — Бразильцы разгромили Мексику 4:0. Затем они дойдут до финала и проиграют Уругваю, сделав козлом отпущения вратаря. Но не подумайте, что французы или бразильцы придумали матчи-открытия, к которым мир привык сегодня.
В Швейцарии снова провели несколько игр параллельно, хотя телевидение уже захватывало богатую Европу. Охват был не таким, как спустя годы в Англии, но французы и компания практиковали трансляции футбола. Телевидение помогало чуть позже сделать популярным Кубок чемпионов.
Теперь популярности ЧМ-54 у зрителей способствовала футбольная драма. Немцы, которых почти все в Европе искреннее ненавидели в те годы, выиграли у любимчиков публики венгров. Никто не ставил против Пушкаша, особенно после того, как на групповом этапе венгры разнесли немцев 8:3.
Англичане положили начало традиции
На заре шестидесятых годов появление в советской деревне телевизора означало, что будет «домашний кинотеатр». Его приходили смотреть дети со всей улицы. Но технологии захватывали мир, под них изобретались ритуалы. Именно британцы придумали матч-открытие, который выделяют.
С 1966 года в таком матче играли или хозяева, или действующие чемпионы. Англия и Уругвай голов не забивали, зато трансляцию поединка смотрели во всем мире. Спустя четыре года пришел черед команды СССР, тоже были нули против Мексики — хозяев того турнира.
Бразильцы, немцы и аргентинцы открывали следующие турниры как чемпионы. Четыре раза подряд стартовали с нулями на табло, только Эрвин Вандерберг вернул голы зрителям в Испании на турнире 1982 года на «Камп Ноу». Бельгиец забил единственный мяч в ворота ФРГ.
Итальянцы сыграли вничью с болгарами в статусе чемпионов мира в Мексике. Аргентинцы проиграли Камеруну в 1990 году, Валерий Кузьмич Непомнящий имеет в коллекции такую сенсацию, россиянин тренировал Миллу, когда обыгрывали Марадону.
Скучные немцы забрали очки с боливийцами в США, бразильцы во Франции обыграли шотландцев, а затем случилась еще одна сенсация. Франция в матче-открытии умудрилась уступить Сенегалу двадцать лет назад. И вот тут правило для матча-открытия снова изменили.
Не Бразилия стартовала первой через четыре года, а хозяева немцы. Германия в матче с великолепным голом Лама обыграла Коста-Рику 4:2. ЮАР и Мексика сыграли 1:1 спустя четыре года, Бразилия справилась с хорватами – 3:1, а Россия поддержала голевую традицию.
Черышев и Дзюба разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Посмотрим, как Катар и Эквадор справятся с задачей завлечь публику не только скандалом. Но даже если вернутся к традиции скромного старта, то надеемся, сам турнир порадует множеством голов.
Будут ещё два как минимум...
Будут ещё два как минимум...