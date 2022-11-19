Первая теория заговора ЧМ-2022. Сообщили, что Эквадор продаст матч Катару

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сегодня, 12:58

Предвкушаем матч-открытие чемпионата мира по футболу.

Теории заговора всегда популярны

Сообщили, что Эквадор продает Катару матч-открытие ЧМ -2022 за 7,4 миллиона долларов. В деле якобы восемь футболистов. Источников пять из двух стран, между собой не знакомы. Публично о подлоге заявил Амджада Таху – руководитель Британского центра ближневосточных исследований.

Катар всё отрицает, но когда обвиняемый признает вину, которую тяжело доказать? Теперь Эквадору нельзя играть слабо, иначе обвинят в коррупции. И задача Катара усложнилась. Нужна игра такого качества, чтобы вместе с самоотдачей эквадорцев получился матч, не похожий на договорняк.

Теперь любой успех Катара – даже ничья, зародит сомнения. Вот так на мир влияет информация. Хотя есть презумпция, Катар уже обвиняли в шпионаже ценой сотен миллионов евро за чиновниками ФИФА . Как думаете, способны шейхи на попытку подкупить соперника? Катарцы на своей волне.

Они ввели запрет на слабый алкоголь за пару дней до старта, чем удивили ФИФА , ведь уговор был другим. А теперь информация о заговоре омрачит игру симпатичного Эквадора. Пока не сыграли против Сенегала, их нельзя назвать классической «темной лошадкой», есть более интересные кандидаты.

Но аргентинский тренер Альфаро мечтает о выходе в плей-офф с Эквадором. А вот если миру покажут дешевый спектакль в Эль-Хаур, как уже поступили с парнями из Пакистана, Индии и Бангладеша, которые выдают себя за фанатов больших сборных, то это будет позором для ФИФА и Катара.

Снимают документальные сериалы о коррупции в высших эшелонах футбольной власти. Легенд, вроде Беккенбауэра и Платини, обвиняли в даче и приеме взяток. Не можем на 100% быть уверенными, что Катар не пытался купить Эквадор. Хочется верить, что соперник гордо отказался от миллионов.

Возможно, договорняк сорвали как раз благодаря огласке? Хоть Марадона был наркоманом, алкоголиком и далеко не всегда адекватно относился к близким, Диего не ошибся в оценке ФИФА и многих, с кем они водятся. Также важно, чтобы жив и здоров остался господин Амджад Таху.

Весь мир знает по примеру журналиста Хашогги, которого жестоко убили прямо в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, как шейхи иногда поступают с личными врагами. Хватит средневековой дичи, нужна честная игра. Хотя некоторые стартовые матчи не обошлись без таковых.

Первый матч-открытие сорвал Гитлер

Традиция выделять один поединок как первый пришла не сразу. В 1930 году в Уругвае сыграли параллельно два матча в Монтевидео. Франция вынесла Мексику, а сборная США неожиданно обыграла Бельгию. Не догадались начать с игры хозяев. А через четыре года в Италии вообще сошли с ума.

Тогда не было телевизионных трансляций, которые диктуют распорядок сейчас. Все матчи 1/8-й финала стартовали в один день одновременно. Получилось результативно, сразу вылетели бразильцы и французы. Лишь на турнире во Франции догадались выделить один поединок как первый.

Вот только Гитлер его сорвал. Аншлюс Австрии, которая позже притворится «первой жертвой нацистов», хотя немецкая пропаганда сработала и речь о пособниках Рейха, которые радостно проголосовали за оккупацию, убил великую «Вундертим». Великий Синделар не смог сыграть матч-открытие.

«Бумажный человек» отказался выступать за оккупантов из Германии. Хотя Маттиас не был евреем – родился в семье чехов, с презрением относился к аншлюсу, отказывался рвать отношения с еврейскими друзьями в Вене. История жизни Синделара закончилась трагически и загадочно…

Его с новой подругой Камиллой (по версии нацистов – «разведенка» и «проститутка») и другом Густавом нашли мертвыми. Немцы настаивают, что отравились угарным газом от печки, но есть другие версии, вроде убийства гестапо, или детективная – отравление бывшей подругой Синделара.

«Вундертим» Майсля разогнали, шведы автоматически прошли дальше. Первым матчем стала игра Швейцарии и Германии. Сначала была ничья, а затем в переигровке, тогда еще не было дополнительного времени, команду Рейха разбили 4:2. Кстати, это последний матч нацистской Германии под эгидой ФИФА .

После войны ЧМ вернулся в 1950-м, турнир открыли хозяева — Бразильцы разгромили Мексику 4:0. Затем они дойдут до финала и проиграют Уругваю, сделав козлом отпущения вратаря. Но не подумайте, что французы или бразильцы придумали матчи-открытия, к которым мир привык сегодня.

В Швейцарии снова провели несколько игр параллельно, хотя телевидение уже захватывало богатую Европу. Охват был не таким, как спустя годы в Англии, но французы и компания практиковали трансляции футбола. Телевидение помогало чуть позже сделать популярным Кубок чемпионов.

Теперь популярности ЧМ -54 у зрителей способствовала футбольная драма. Немцы, которых почти все в Европе искреннее ненавидели в те годы, выиграли у любимчиков публики венгров. Никто не ставил против Пушкаша, особенно после того, как на групповом этапе венгры разнесли немцев 8:3.

Англичане положили начало традиции

На заре шестидесятых годов появление в советской деревне телевизора означало, что будет «домашний кинотеатр». Его приходили смотреть дети со всей улицы. Но технологии захватывали мир, под них изобретались ритуалы. Именно британцы придумали матч-открытие, который выделяют.

С 1966 года в таком матче играли или хозяева, или действующие чемпионы. Англия и Уругвай голов не забивали, зато трансляцию поединка смотрели во всем мире. Спустя четыре года пришел черед команды СССР , тоже были нули против Мексики — хозяев того турнира.

Бразильцы, немцы и аргентинцы открывали следующие турниры как чемпионы. Четыре раза подряд стартовали с нулями на табло, только Эрвин Вандерберг вернул голы зрителям в Испании на турнире 1982 года на «Камп Ноу». Бельгиец забил единственный мяч в ворота ФРГ .

Итальянцы сыграли вничью с болгарами в статусе чемпионов мира в Мексике. Аргентинцы проиграли Камеруну в 1990 году, Валерий Кузьмич Непомнящий имеет в коллекции такую сенсацию, россиянин тренировал Миллу, когда обыгрывали Марадону.

Скучные немцы забрали очки с боливийцами в США , бразильцы во Франции обыграли шотландцев, а затем случилась еще одна сенсация. Франция в матче-открытии умудрилась уступить Сенегалу двадцать лет назад. И вот тут правило для матча-открытия снова изменили.

Не Бразилия стартовала первой через четыре года, а хозяева немцы. Германия в матче с великолепным голом Лама обыграла Коста-Рику 4:2. ЮАР и Мексика сыграли 1:1 спустя четыре года, Бразилия справилась с хорватами – 3:1, а Россия поддержала голевую традицию.

Черышев и Дзюба разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Посмотрим, как Катар и Эквадор справятся с задачей завлечь публику не только скандалом. Но даже если вернутся к традиции скромного старта, то надеемся, сам турнир порадует множеством голов.