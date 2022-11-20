Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Хлусевич: «Поле в Таджикистане было ужасным»

вчера, 11:04
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Даниил Хлусевич остался недоволен качеством поля на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, где национальная команда провела товарищеский матч против сборной Таджикистана (0:0).

И в матче с Киргизией, и в матче с Таджикистаном поле было тяжеловатым. Но в Киргизии хотя бы натуральный и мягкий газон, в отличие от Таджикистана. Там ужасно – поле очень твёрдое. После игры не чувствовал стопы. В любом случае в РПЛ привыкаешь к хорошим газонам. Последний раз на искусственном играл года два в Уфе. Отвык.

Карпин сказал, что против Киргизии играли безобразно? Было много новых ребят, в том числе и я. Думаю, это тоже влияет. А уже с Таджикистаном старались выполнять больше задач, которые ставил Георгич. Тренер говорит, что играли лучше. Значит, так и есть. Думаю, игра с Таджикистаном тренера удовлетворила больше. Не могу сказать, что с Киргизией было прямо недовольство. Разобрали ошибки, учли их.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кечинов: «На данный момент сборная Эквадора сильнее России»
Сегодня, 15:09
Галактионов рассказал, почему принял решение уйти из «Пари НН»
Сегодня, 14:58
Д. Билялетдинов: «В такой период нельзя оставлять сборную без игр»
Сегодня, 13:20
Федун: «Игра сборной России абсолютно бессмысленна»
Сегодня, 12:50
Салихова: «Соболев — любимый игрок моей дочери»
Сегодня, 12:33
Песьяков: «Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана»
Сегодня, 12:16
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:06
А Пиняев сказал, что мешает плохому танцору. Поле там да, не айс, но и игры от слова совсем, ее и не было.
pomor45
pomor45 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 14:12, ред.
Слишком мягкое покрытие сцены?
pomor45
pomor45
вчера в 14:10
Разобрали ошибки в игре с киргизами, учли их, что и помогло избежать поражения с таджиками. Молодец Карпин, умеет из г. и конфетку сделать, и зерно извлечь.
galem72
galem72
вчера в 12:46
Ну вот и отмазка за унылую игру готова. Оказывается, это поле во всём виновато, но только не те, кто на этом поле. ))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:40
Вы по "ужасности" вполне соперничали с ним.И тут выиграли уверенно.Кирзовые бутсы и мяч со шнуровкой вам в помощь...
Знатог
Знатог
вчера в 11:31
Правильно, ведь горная страна.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:27
Хорошее поле, не позволило сборной Таджикистана нас обыграть.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 11:13
Плохому танцору сами понимаете, что мешает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:08, ред.
Хорошим футболистам - хорошие поля; плохим - ....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 