Бояринцев: «Не думаю, что Дзюба хочет закончить карьеру в 34 года»

Бывший футболист «Спартака» считает, что нападающему не нужно завершать карьеру после ухода из «Аданы Демирспор».

У Дзюбы достаточно неплохой возраст: ещё может пошуметь в РПЛ . Всё-таки рано или поздно должна появиться хоть какая-то объективность в плане того, что уже не будет таких контрактов, которых хочется. Если у Артёма ещё остались футбольные амбиции, то он пойдёт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ . Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года.