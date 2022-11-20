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Бояринцев: «Не думаю, что Дзюба хочет закончить карьеру в 34 года»

вчера, 12:03

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что нападающему Артему Дзюбе не нужно завершать карьеру после ухода из «Аданы Демирспор».

У Дзюбы достаточно неплохой возраст: ещё может пошуметь в РПЛ. Всё-таки рано или поздно должна появиться хоть какая-то объективность в плане того, что уже не будет таких контрактов, которых хочется. Если у Артёма ещё остались футбольные амбиции, то он пойдёт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:24
Комедия "Много шума из ничего". Режиссёр Д. Бояринцев, в главной роли А. Дзюба.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:17
Если его уже Краснодар послал 3, то теперь он пошуметь может толmко во взрослом видео xxx
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:28
Есть вероятность что он её уже завершил
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:20
Не по шуметь, а погреметь. Падающий шкаф всегда представляется перед глазами, а оттуда шекели, тугрики со звоном..). Просто ассоциации.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:08
Рукоблуд и в 24 был никчемным футболистом а в 34 тем более.
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