Бояринцев: «Не думаю, что Дзюба хочет закончить карьеру в 34 года»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев считает, что нападающему Артему Дзюбе не нужно завершать карьеру после ухода из «Аданы Демирспор».
У Дзюбы достаточно неплохой возраст: ещё может пошуметь в РПЛ. Всё-таки рано или поздно должна появиться хоть какая-то объективность в плане того, что уже не будет таких контрактов, которых хочется. Если у Артёма ещё остались футбольные амбиции, то он пойдёт на уступки, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Не думаю, что он хочет закончить карьеру в 34 года.