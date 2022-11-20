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Игроки «Спартака» и Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира

вчера, 12:17

Футболисты «Спартака» и главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира в Катаре.

Александр Селихов - Испания, Александр Максименко — Германия, Георгий Джикия - Португалия, Никита Чернов — Дания, Павел Маслов — Бразилия, Даниил Денисов — Аргентина, Николай Рассказов — Бельгия, Мацей Рыбус — Аргентина, Леон Классен — Аргентина, Даниил Хлусевич — Аргентина, Руслан Литвинов — Бразилия, Наиль Умяров — Дания, Данил Пруцев — Аргентина, Кристофер Мартинс — Франция, Даниил Зорин — Бразилия, Роман Зобнин — Бразилия, Антон Зиньковский — Франция, Виктор Мозес — Англия, Квинси Промес — Бразилия, Шамар Николсон — Аргентина, Павел Мелёшин — Бразилия, Александр Соболев — Сербия, Гильермо Абаскаль — Испания.

По шесть футболистов «Спартака» отдали свои голоса за победы сборных Бразилии и Аргентины.

Игроки «Спартака» и Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира

Игроки «Спартака» и Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира

Игроки «Спартака» и Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира

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Все комментарии
Chivas1
Chivas1
вчера в 21:11
Какие футболисты такие и прогнозы)))
ABir
ABir
вчера в 20:05
Даже великие спецы пока не могут сказать, кто победит. Пока это все гадания на кофейной гуще. Именно своей непредсказуемостью и прекрасен футбол!
Agamaga........
Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:23
Что смешного?
На КА победили в финале бразильцев.
У них не меньше шансов.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:23
Финал Аргентина Испания 1-0 это прекрасно.

или

Россия-Таджикистан 0-1,вот это смешно,хотя таджики на высоте,потому что у них почти нет футбола и не нужна.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:55
Помню тот финал.
Сам изначально за греков болел.
Ну не нравится мне нытики и симулянты, а португалы всегда славились именно этим.
Байкал-38
Байкал-38 ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 15:53
Прозревать в чём?
Вы что во мне фаната гея увидели, что ли, если задаёте такой вопрос?
Вы сильно заблуждаетесь!
Это фанатам гея-нарцисса давно уже пора прозреть и понять кто он и что из себя представляет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:37
Совершенно верно! Мну не привел Данию в пример так как это помнят не все современники.
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:26
В подтверждение Вашей мысли можно так же вспомнить Евро- 92, куда сборная Дании попала случайно( в последний момент в результате замены) и сенсационно заняла 1 место!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 15:16
Абаскаль, Мозес, Соболев, да и Промес - политика, остальные по своим ощущениям, имхо
амурец
амурец ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 15:15
Только что желание
Шуnя771
Шуnя771 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 15:02
Рад видеть Вас уважаемый на ресурсе!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
Франция потеряла Бензема. Это потеря потерь. Правда с Мбапе, Жиру, Дембеле, Рабье и прочими Гризманами все равно претендент на победу в мундиале.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32, ред.
Интересно кто все же из них окажется "Паулем"(осьминогом)?
adekvat
adekvat
вчера в 14:21
К бабки не ходи, к Спартаку ходи.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:21
Припоминается европейский турнирчик где на Грецию никто не ставил...
Вышли со скрипом из группы со второго места.... А в финале с Португальцами были всеми погребены до игры! Но! Ангелос Харистеас забил гол, который стал в итоге единственным.
К чему эти воспоминания догадаться не сложно, безусловно Аргентина, Бразилия, немцы сильны традиционно, но мяч круглый, а поляна почти квадратная))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:11
Это они от безделия.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 14:04
А что смешного? У многих это даже скорее не прогноз, а желание.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 14:03
Поставлю на Германию...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:01
Лучше бы попросили заремочку, она может сказать погпдав на картах и кофейной гуще.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:00
А в чём причина возможного провала Португалии??? Неужели, из-за их типа главной звезды и истерички по совместительству??? Неужто все стали прозревать???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:59
Даже здесь нет единого мнения.
rhskmz
rhskmz
вчера в 13:49
А где Россия ?
pomor45
pomor45
вчера в 13:45
Чемпионом мира станет сильнейший. Однозначно.
ernm6qr955ru
ernm6qr955ru
вчера в 13:28
Бразилы походу выиграют мундиаль
амурец
амурец
вчера в 13:24
Аж 6 решили что Аргентина выиграет ЧМ смешно
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:21, ред.
Скорее всего кто-то отвечал серьёзно, а кто-то ради прикола.

Шансы Дании, Сербии, и Португалии равны нулю, причём эти сборные скорее всего не выйдут из группы, а если и выйдут, то это уже будет успехом. Для портов же это будет скорее всего самый провальный чемпионат, с большой долей вероятности будет грандиознейший скандал.

Испания и Германия заметно сдали в последние годы, тем более у них идёт смена поколении.

Бельгия в последнее десятилетие была похожа на Испанию 90-х, начала нулевых, где всегда были таланты, но выиграть ничего не могут. Но испанцев прорвало в 2008-2012 годах, два ЧЕ: 2008, 2012, и ЧМ 2010, а вот бельгийское талантливое поколение уходит так ничего и не добившись.

Фавориты конечно Франция, Бразилия, и Аргентина, и Англия наконец-то имеет сильный состав, но всё будет завесить от настроя внутри команды.

Конечно возможно будут сюрпризы, но загадывать не будем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:00
Напомнили о своём существовании ,в период затяжного вынужденного безделья.
vinyardrip
vinyardrip ответ 86cb32gmrayh (раскрыть)
вчера в 12:57
А сербия значит нормас?))
shlomo
shlomo
вчера в 12:45
Вот поэтому так играют, как прогнозируют
86cb32gmrayh
86cb32gmrayh
вчера в 12:38
Дания??
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