Игроки «Спартака» и Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира

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вчера, 12:17

Футболисты «Спартака» и главный тренер московского клуба спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира в Катаре.

- Испания, — Германия, - Португалия, — Дания, — Бразилия, — Аргентина, — Бельгия, — Аргентина, — Аргентина, — Аргентина, — Бразилия, — Дания, — Аргентина, — Франция, — Бразилия, — Бразилия, — Франция, — Англия, — Бразилия, — Аргентина, — Бразилия, — Сербия, Гильермо Абаскаль — Испания.

По шесть футболистов «Спартака» отдали свои голоса за победы сборных Бразилии и Аргентины.