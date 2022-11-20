Игроки «Спартака» и Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира

Футболисты «Спартака» и главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль спрогнозировали, кто выиграет чемпионат мира в Катаре.
Александр Селихов - Испания, Александр Максименко — Германия, Георгий Джикия - Португалия, Никита Чернов — Дания, Павел Маслов — Бразилия, Даниил Денисов — Аргентина, Николай Рассказов — Бельгия, Мацей Рыбус — Аргентина, Леон Классен — Аргентина, Даниил Хлусевич — Аргентина, Руслан Литвинов — Бразилия, Наиль Умяров — Дания, Данил Пруцев — Аргентина, Кристофер Мартинс — Франция, Даниил Зорин — Бразилия, Роман Зобнин — Бразилия, Антон Зиньковский — Франция, Виктор Мозес — Англия, Квинси Промес — Бразилия, Шамар Николсон — Аргентина, Павел Мелёшин — Бразилия, Александр Соболев — Сербия, Гильермо Абаскаль — Испания.
По шесть футболистов «Спартака» отдали свои голоса за победы сборных Бразилии и Аргентины.
Вышли со скрипом из группы со второго места.... А в финале с Португальцами были всеми погребены до игры! Но! Ангелос Харистеас забил гол, который стал в итоге единственным.
К чему эти воспоминания догадаться не сложно, безусловно Аргентина, Бразилия, немцы сильны традиционно, но мяч круглый, а поляна почти квадратная))
Вышли со скрипом из группы со второго места.... А в финале с Португальцами были всеми погребены до игры! Но! Ангелос Харистеас забил гол, который стал в итоге единственным.
К чему эти воспоминания догадаться не сложно, безусловно Аргентина, Бразилия, немцы сильны традиционно, но мяч круглый, а поляна почти квадратная))