В «Спартаке» заявили, что довольны работой Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» оценил работу главного тренера клуба по итогам первой половины сезона.

Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер, видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне.