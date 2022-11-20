В «Спартаке» заявили, что довольны работой Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу главного тренера клуба Гильермо Абаскаля по итогам первой половины сезона.
Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер, видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне.
Что еще надо для счастья? Естественно, он полюбился болельщикам, его уважают игроки, а руководство продолжает доверять.
Но всё покажет весна!
Что еще надо для счастья? Естественно, он полюбился болельщикам, его уважают игроки, а руководство продолжает доверять.
Но всё покажет весна!
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Походу все остальные тренерские штабы балду гоняли раз для Спартака уже даже это достижение))
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Походу все остальные тренерские штабы балду гоняли раз для Спартака уже даже это достижение))
Но у меня бабушка живёт в Москве.
По любому " СПАРТАК " - Чемпион!!!
Но у меня бабушка живёт в Москве.
По любому " СПАРТАК " - Чемпион!!!