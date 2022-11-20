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В «Спартаке» заявили, что довольны работой Абаскаля

вчера, 09:38

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу главного тренера клуба Гильермо Абаскаля по итогам первой половины сезона.

Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер, видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:20
Карреру за такие результаты во втором/третьем сезоне травили.
makkie
makkie
вчера в 14:01
Абаскаль даёт результат и ставит симпатичный атакующий футбол.
Что еще надо для счастья? Естественно, он полюбился болельщикам, его уважают игроки, а руководство продолжает доверять.

Но всё покажет весна!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:53
А чего не быть довольными,если "Спартак" участвует в борьбе за 2-5 места???
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 10:58
Посмотрим как будут довольны им после пары предстоящих встреч с Зенитом в Петербурге. Они регулярно поставляют Зениту очки. Да какие? С кучей голов. Гыгыгы
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:05
Конечно довольны, команда в лидирующей группе.
karnager
karnager
вчера в 10:04, ред.
Как работает тренер видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно.

Походу все остальные тренерские штабы балду гоняли раз для Спартака уже даже это достижение))
ermak6848
ermak6848
вчера в 09:43
Я тоже доволен, хотя " болею " за другой фк..
Но у меня бабушка живёт в Москве.
По любому " СПАРТАК " - Чемпион!!!
drug01
drug01
вчера в 09:41
Результат есть какое может быть иное мнение
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