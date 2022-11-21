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Карсдорп зимой, скорее всего, покинет «Рому». Он не явился на тренировку

сегодня, 00:33

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп зимой, скорее всего, покинет клуб.

Футболист не явился на тренировочное занятие римлян из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуриньо.

Моуриньо после матча с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А (1:1) обвинил одного из игроков своей команды в непрофессионализме, не назвав его имени.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 12:41
Уже почти стал великим футболистом. Осталось рассказать журналистам что тренер его не уважает.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:11
Теперь журналисты определили кто это.
Варвар7
Варвар7 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:13
Благодарю, понял!
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Доброй ночи.
Дата окончания приёма прогнозов позиций в групповом турнире - 25 ноября утром.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:04
Доброй ночи! хотел уточнить у Вас следующее - приём прогнозов на исход ЧМ-2022 завершается в день второго тура группового этапа это как я понял после всех 16 игр первого круга я могу ещё переставить команды по местам? Или прогноз надо давать по завершению в 1 группе 1 тура то есть завтра?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:48
Ничего себе.какие строгости.
pendulum47
pendulum47
сегодня в 00:46
Карсдорп в последнее время только деградирует как защитник.
Столько привозов...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:42
Гнать поганой метлой этого Рика!

Валял дурика походу игры))
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