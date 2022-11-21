Карсдорп зимой, скорее всего, покинет «Рому». Он не явился на тренировку

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп зимой, скорее всего, покинет клуб.
Футболист не явился на тренировочное занятие римлян из-за конфликта с главным тренером команды Жозе Моуриньо.
Моуриньо после матча с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А (1:1) обвинил одного из игроков своей команды в непрофессионализме, не назвав его имени.
Дата окончания приёма прогнозов позиций в групповом турнире - 25 ноября утром.
Дата окончания приёма прогнозов позиций в групповом турнире - 25 ноября утром.
Столько привозов...
Столько привозов...
Валял дурика походу игры))
Валял дурика походу игры))