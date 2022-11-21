Карсдорп зимой, скорее всего, покинет «Рому». Он не явился на тренировку

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сегодня, 00:33

Защитник «Ромы» зимой, скорее всего, покинет клуб.

Футболист не явился на тренировочное занятие римлян из-за конфликта с главным тренером команды .

Моуриньо после матча с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А (1:1) обвинил одного из игроков своей команды в непрофессионализме, не назвав его имени.