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«Барселона» рассчитывает подписать Рафаэла Леау следующим летом

вчера, 10:49

«Барселона» включилась в гонку за подписание нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

Контракт португальца с «россонери» истекает летом 2024 года, однако стороны всё ещё не могут согласовать новую сделку. «Барселона» стала ещё одним претендентом на подписание Леау, потому что ряд европейских грандов уже рассчитывает оформить переход форварда летом 2023-го по выгодной цене.

В нынешнем сезоне Леау провёл 20 матчей за «Милан», записав на свой счёт 7 голов и 9 результативных передач.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 17:01
100 лямов готовить придется.
3ton
3ton
вчера в 16:01
По играм видно , что Леау перерос Милан . Парниша сильно выделяется на поле.
Он бы усилил нападение Барсы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:08
Это было бы неплохое приобретение
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