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«Реал» заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса

вчера, 09:23

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис попал в сферу интересов «Реала».

Мадридский клуб намерен укрепить позицию на левом фланге обороны, поэтому будет внимательно следить за выступлениями Дэвиса на чемпионате мира в составе сборной Канады. «Сливочные» хотят оформить трансфер Альфонсо.

Кроме того, «Реал» рассматривает вариант с продажей левого защитника клуба Ферлана Менди, если переход Дэвиса состоится.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 16:44
Именно поэтому он и крайний защитник, если бы умел был бы вингером
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 16:07, ред.
Больше то он ничего не может, кроме как прокидывать на скорости. А техника паса и удара на среднем уровне.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 16:03
Ну техника работы с мячом на скорости, прикинуть между ног или в сторону и уйти за счет стартовой скорости,
разве это не техника?отличное владение корпусом
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 15:51
Какая там техника? Всё строится лишь на скорости.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 15:48
Этот сезон у него плохой пока, форму не набрал , травмы, а в целом он очень молод, очень одарен, научиться защищаться и выбор позиции вполне возможно, главное что есть база - физика и техника
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:51
В Баварии есть уже один тупой бегунок в атаке - это Коман, а Дэвис будет там смотреться даже слабее него.
Он уже играл в МЛС в атаке, для слабой американской лиги смотрелся хорошо. Но в топ чемпионате на позиции вингера он середняк. Нет хорошего завершения и нет креатива. Тупо скорость и физика.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 12:42
Этот сезон, 12 матчей в БЛ - 1 голевой пас.
salleeh
salleeh
вчера в 12:23
У него больше данных для нападающего, чем для защитника…
RamonCSKA
RamonCSKA ответ DEIVID_353 (раскрыть)
вчера в 11:23
Отлично носится по бровке, догоняет, прессинугет, отбор какой никакой но есть, подачи у него тоже часто голевые
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:07
У Переса губа не дура. Сначала Рюдигер..., теперь Дэвис.
Крут канадец во всех смыслах..., причём от сезона к сезону он только прибавляет.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 09:36
Не понимаю, что хорошего в этом игроке. Есть только хорошие физ данные, скорость, резкость. С мячом более-менее обращается. Но очень слаб позиционно как защитник. А в атакующих действиях, часто получая преимущество за счёт своей скорости, оказываясь в свободной зоне, его команде это не приносит плоды, т.к. слабое завершение, как в плане паса так и удара.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:32
Интересоваться, не значит преобрести.
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