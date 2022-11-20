«Реал» заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса

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вчера, 09:23

Защитник «Баварии» попал в сферу интересов «Реала».

Мадридский клуб намерен укрепить позицию на левом фланге обороны, поэтому будет внимательно следить за выступлениями Дэвиса на чемпионате мира в составе сборной Канады. «Сливочные» хотят оформить трансфер Альфонсо.

Кроме того, «Реал» рассматривает вариант с продажей левого защитника клуба , если переход Дэвиса состоится.