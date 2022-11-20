«Реал» заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис попал в сферу интересов «Реала».
Мадридский клуб намерен укрепить позицию на левом фланге обороны, поэтому будет внимательно следить за выступлениями Дэвиса на чемпионате мира в составе сборной Канады. «Сливочные» хотят оформить трансфер Альфонсо.
Кроме того, «Реал» рассматривает вариант с продажей левого защитника клуба Ферлана Менди, если переход Дэвиса состоится.
Он уже играл в МЛС в атаке, для слабой американской лиги смотрелся хорошо. Но в топ чемпионате на позиции вингера он середняк. Нет хорошего завершения и нет креатива. Тупо скорость и физика.
Он уже играл в МЛС в атаке, для слабой американской лиги смотрелся хорошо. Но в топ чемпионате на позиции вингера он середняк. Нет хорошего завершения и нет креатива. Тупо скорость и физика.