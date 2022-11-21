Мбаппе просит продать его в январе. Главный претендент на трансфер — МЮ

Нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ.
Форвард попросил руководство парижан продать его в январе, если поступит выгодное предложение. Главным претендентом на трансфер француза является «Манчестер Юнайтед», который готов удовлетворить финансовые требования Мбаппе и ПСЖ.
Среди других кандидатов на подписание Килиана фигурируют «Реал» и «Ливерпуль».
Юрген построил команду, в которой нет явной звезды, а переход Мбаппе испортит атмосферу в команде. имхо
Юрген построил команду, в которой нет явной звезды, а переход Мбаппе испортит атмосферу в команде. имхо
А самому Мбаппе не советую идти в МЮ.Ибо клуб давно середняк,ведь последняя ЛЧ в 2008 выиграна,а АПЛ в 2013. Уж лучше в Ливерпуль.На замену Мане левый фланг.
А самому Мбаппе не советую идти в МЮ.Ибо клуб давно середняк,ведь последняя ЛЧ в 2008 выиграна,а АПЛ в 2013. Уж лучше в Ливерпуль.На замену Мане левый фланг.