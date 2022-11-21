Мбаппе просит продать его в январе. Главный претендент на трансфер — МЮ

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вчера, 08:43

Нападающий хочет покинуть ПСЖ .

Форвард попросил руководство парижан продать его в январе, если поступит выгодное предложение. Главным претендентом на трансфер француза является «Манчестер Юнайтед», который готов удовлетворить финансовые требования Мбаппе и ПСЖ .

Среди других кандидатов на подписание Килиана фигурируют «Реал» и «Ливерпуль».