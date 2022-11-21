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Мбаппе просит продать его в январе. Главный претендент на трансфер — МЮ

вчера, 08:43

Нападающий Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ.

Форвард попросил руководство парижан продать его в январе, если поступит выгодное предложение. Главным претендентом на трансфер француза является «Манчестер Юнайтед», который готов удовлетворить финансовые требования Мбаппе и ПСЖ.

Среди других кандидатов на подписание Килиана фигурируют «Реал» и «Ливерпуль».

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 18:43
В МЮ ненадо. В МС пусть идёт, на пару с Холандом пусть выясняют кто из них лучше
Olegon111
Olegon111
вчера в 18:35
Продайте его на плантации уже
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:28, ред.
Очередной утка на ужин
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 13:43
Как же кому-то хочется раскачать обстановочку внутри французской сборной. Настолько дешёвый вброс, что даже обсуждать всерьёз нечего. Ладно бы хоть клуб посолиднее придумали, а не МЮ...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:25
Откуда вообще новость? Кто выдумал? Идёт на очередное чемпионство, борется в плей-офф в ЛЧ, наладил связь на поле с Месси. Какой там МЮ?
LOpp
LOpp
вчера в 13:21
как в старые, добрые времена надо продать его в рабство
rhskmz
rhskmz
вчера в 13:21
Ну купите меня , ну продайте меня !
112910415
112910415
вчера в 11:31
приключения этого чудака не закончатся никогда (
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:30
Зачем МЮ он. Не могут избавиться от одной истерички, еще другая капризуля придет. Дайте нормально поработать ЭТХ. А то отвлекают его на этих персонажей...
galem72
galem72
вчера в 11:13
Такие трансферы зимой не творятся.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:18
Очередной шантаж негра, снова хочет пересмотреть условия контракта с жабоедами, ему всё мало.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:40
Скорее бы избавиться от этого КамерунскогоЭму!!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 09:39
Ливерпулю он не нужен, у них есть Дарвин. В МЮ не вариант.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 09:38
не нужен он Ливерпулю!
Юрген построил команду, в которой нет явной звезды, а переход Мбаппе испортит атмосферу в команде. имхо
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 09:24
Стоило перейти обузе в ПСЖ и два друга Мбаппе-Неймар поссорились...Когда уже угомонится этот гормональный головастик....Сначала Ибру выкинули с его подачи,потом Вилью,затем тащер ПСЖ Ди Мария покинул клуб,сейчас Мбаппе.

А самому Мбаппе не советую идти в МЮ.Ибо клуб давно середняк,ведь последняя ЛЧ в 2008 выиграна,а АПЛ в 2013. Уж лучше в Ливерпуль.На замену Мане левый фланг.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:23
Слухи распускают,чтобы его не забывали.
Foxes
Foxes
вчера в 09:04
Интересно девки пляшут!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 09:00
В январе его никто не отпустит..
Nazi
Nazi
вчера в 08:58
Мбаппе воспользовался случаем и будучи на родине владельцев ПСЖ отказался от бешенных денег, игры с Неймаром и лейси и склонив колени взмолился отпустить его в МЮ, который дохлый уже годы напролет.. Он оправдывал свое решение тем, что ему надоело выступать в ЛЧ, он хочет попробовать свои силы в ЛЕ..
w8huz234ruzc
w8huz234ruzc
вчера в 08:52
Надо хорошенько подумать МЮ прежде, чем покупать себе это гемор
Elliada
Elliada
вчера в 08:50
ПСЖ нужно серьезно рассмотреть возможность продажи Мбаппе. Прошло всего полгода с момента подписания контракта, а Мбаппе уже отметился несколькими не очень хорошими поступками. Либо как он хочет, либо пусть отпустят его. Шантажировать уже научился, а что будет дальше? Всё-таки 600 млн это дорого ради победы в Лиге 1.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:47
Много зависит от игры Мбаппе и Франции на Чемпионате мира - после турнира список желающих может как значительно расшириться, так и сократиться.
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