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Нидерландский журналист: «Ван Гал прав, что не взял Промеса в Катар»

вчера, 10:47

Нидерландский журналист Валентиус Дриссен высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

Промес — отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира. В этом составе он отлично подменял бы основных форвардов, а может, даже играл бы в основе. Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом.

Я слежу за его выступлениями в России, он отлично показывает себя. Сейчас он доказывает, что в Нидерландах за «Аякс» не выдавал свой максимум. Он главная звезда в России. Но ван Гал прав, что не взял его в Катар. Если не брать футбол, то Промесу здесь не место.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 13:35
Лозунг, что спорт вне политики давно не актуален.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:01
Не захотели портить репутацию,а без Промеса можно и обойтись.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 11:07
Он сам понял,что написал?Если не брать футбол,то Промесу тут не место.Его нужно взять на чемпионат мира по боксу.
Palex
Palex ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 11:00
Наверное репутация сборной важнее.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:58
Эх, зря негра не взяли. Он сейчас в огне и точно пригодился бы. А все его околофутбольные проблемы надо было временно задвинуть на второй план и забыть о них на время ЧМ.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 10:55, ред.
В общем слили его с ЧМ...
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