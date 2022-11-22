Нидерландский журналист: «Ван Гал прав, что не взял Промеса в Катар»

Нидерландский журналист Валентиус Дриссен высказался об отсутствии нападающего «Спартака» в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре.

Промес — отличный игрок. Он точно мог бы поехать на чемпионат мира. В этом составе он отлично подменял бы основных форвардов, а может, даже играл бы в основе. Его уровень точно соответствует нынешнему составу Нидерландов. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом.

Я слежу за его выступлениями в России, он отлично показывает себя. Сейчас он доказывает, что в Нидерландах за «Аякс» не выдавал свой максимум. Он главная звезда в России. Но ван Гал прав, что не взял его в Катар. Если не брать футбол, то Промесу здесь не место.