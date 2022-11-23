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«Ньюкасл» и «Челси» не собираются подписывать Роналду

вчера, 11:50

«Челси» и «Ньюкасл» не собираются подписывать нападающего Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».

Владельцы «синих» летом рассматривали возможность приобретения португальца с бывшим наставником команды Томасом Тухелем, но тот был против перехода. Сейчас «Челси» сосредоточен на других трансферных целях, в особенности на полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме и полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе.

Наставник «сорок» Эдди Хау также заявил о том, что его клуб не рассматривает возможность трансфера форварда из-за возраста футболиста.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:07
Он оказался тупым нарциссом,не може повесить бутсы на гвоздь достойно,поэтому дальше будет позориться и гнать будут его со всех клубов.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:26
Ньюкасл не играет в ЛЧ - отпадает... Челси на первых порах может подписать его на полгода, т.к. непонятно попадёт ли он в ЛЧ на следующий год... Всё зависит от Поттера...
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 14:39
Роналду пора бы научится проигрывать Аравии,Как бездарь.
ДСА
ДСА
вчера в 14:35
Многих пугает способность Роналду подминать всех под себя.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 13:50
Вот Ньюкаслу это точно не надо. А то португал развалит их командную игру.
Namuri
Namuri
вчера в 13:21
Он останется в Европе, но где именно, кто знает.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 12:26
ПСЖ или Реал.
на полгодика самое то!!!
shlomo
shlomo
вчера в 12:25
Роналду может перебраться в клуб МЛС или Саудовской Аравии. (там ему готовы платить большие деньги)..... но насколько была информация, португалец хочет остаться в Европе, чтобы играть в ЛЧ....

Ну а так что, и правильно сделают, что не подпишут. 38 лет в феврале это уже почти пенсия. Не смотря на это огромная зарплата, а статистика с каждым сезоном падает. А Ньюкасл это один из самых интересных проектов за последнее время, медленно и постепенно идут в правильном направлении и они настоящие профессионалы и думаю, что все правильно решили...
Elliada
Elliada
вчера в 12:17
Балласту только в Америке рады
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:59
Одним не нужен, другие не тянут
ОПС
ОПС
вчера в 11:57
Трудно будет ему найти клуб, да еще с его амбициями.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:52
Да кому он нужен этот Роналду,будет коллектив баламутить!
7p2u28zhgrbz
7p2u28zhgrbz
вчера в 11:51
Он теперь не в моде
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