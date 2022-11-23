«Ньюкасл» и «Челси» не собираются подписывать Роналду

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вчера, 11:50

«Челси» и «Ньюкасл» не собираются подписывать нападающего после его ухода из «Манчестер Юнайтед».

Владельцы «синих» летом рассматривали возможность приобретения португальца с бывшим наставником команды Томасом Тухелем, но тот был против перехода. Сейчас «Челси» сосредоточен на других трансферных целях, в особенности на полузащитнике дортмундской «Боруссии» и полузащитнике «Вест Хэма» .

Наставник «сорок» также заявил о том, что его клуб не рассматривает возможность трансфера форварда из-за возраста футболиста.