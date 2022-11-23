«Ньюкасл» и «Челси» не собираются подписывать Роналду

«Челси» и «Ньюкасл» не собираются подписывать нападающего Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».
Владельцы «синих» летом рассматривали возможность приобретения португальца с бывшим наставником команды Томасом Тухелем, но тот был против перехода. Сейчас «Челси» сосредоточен на других трансферных целях, в особенности на полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме и полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе.
Наставник «сорок» Эдди Хау также заявил о том, что его клуб не рассматривает возможность трансфера форварда из-за возраста футболиста.
на полгодика самое то!!!
на полгодика самое то!!!
Ну а так что, и правильно сделают, что не подпишут. 38 лет в феврале это уже почти пенсия. Не смотря на это огромная зарплата, а статистика с каждым сезоном падает. А Ньюкасл это один из самых интересных проектов за последнее время, медленно и постепенно идут в правильном направлении и они настоящие профессионалы и думаю, что все правильно решили...
Ну а так что, и правильно сделают, что не подпишут. 38 лет в феврале это уже почти пенсия. Не смотря на это огромная зарплата, а статистика с каждым сезоном падает. А Ньюкасл это один из самых интересных проектов за последнее время, медленно и постепенно идут в правильном направлении и они настоящие профессионалы и думаю, что все правильно решили...