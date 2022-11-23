Роналду запустил Апокалипсис. Легенду выгнали из МЮ, все мысли о ЧМ-2022

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сегодня, 10:23

Футболист стал свободным агентом, а Глейзеры продадут клуб.

Криштиану добился, чего желал

У Роналду столько миллионов ботов в социальных сетях, что наивно верить, будто на португальца не работают специалисты из маркетинга. Разумеется, не всё запланировано. Родная сестра Криштиану – Катя, имеет право писать дикие и не всегда полезные брату глупости. Но момент выхода скандального интервью выбирали вместе с Мендешем. Роналду провоцировал МЮ на разрыв контракта по обоюдному согласию, чтобы к началу ЧМ стать свободным агентом.

Цель официально достигнута. Португалец считает, что может удачно сыграть на чемпионате мира, что поднимет его акции и позволит заключить контракт с интересным ему проектом. Не факт, что получится. Венсан Компани – бывший капитан «Манчестер Сити» и тренер «Бернли» (лидируют в Чемпионшипе, могут вернуться в АПЛ ) удачно пошутил после вопроса, интересуется ли его команда Роналду:

Думаю, в итоге проиграют все, кроме, пожалуй, главного тренера «Манчестер Юнайтед». Подписать Криштиану в «Бернли»? Нам нужны игроки, которые умеют бегать.

Компани пошутил и засмеялся, но доля правды есть. Как бы хорошо Роналду ни выглядел на рекламных фото, двигается хуже, чем раньше. Не был Криштиану лидером МЮ в этом сезоне. Но не согласимся с Венсаном, что от разрыва проиграют все, кроме тен Хага. Наоборот это победа для каждого. МЮ получает возможность зимой искать нового форварда – не только за Осимхеном охотятся, чемпионат мира подкинет парочку вариантов. А Роналду теперь свободен, как птица в катарском небе.

Мендеш создаст много «новостей»

Если думаете, что журналисты известных мировых изданий выдумывают трансферные слухи, то ошибаетесь. Например, почти все детали перехода Мбаппе в «Реал», которые публиковала известная испанская газета из Мадрида, выдал лично Перес. Дед писал и звонил, держал в курсе. Как можно не верить президенту «Реала» и не публиковать его инсайды? Футбол это огромные деньги – Глейзеры планируют продать «Манчестер Юнайтед» дороже, чем Абрамович продал «Челси», а информация – инструмент на пути к огромным деньгам в футболе.

Понятно, что Мендеш сейчас пишет и звонит знакомым инсайдерам, рассказывая обо всех переговорах. И часть из них выдумывает. «Бавария», ПСЖ и «Челси» мелькали раньше. В «Реале» отбиваются от информации, что Роналду подменит Бензема, если у Карима проблемы со здоровьем. Летом приплетали всех подряд – «Фенербахче», «Марсель», «Барселону», хотя это бред хотя бы из-за финансового состояния каталонского клуба. Какие слухи проще всего объяснить? Понятно, что про «Челси».

Семья Роналду останется в Англии, у Поттера нет статуса Тухеля, чтобы отказаться от идеи Боэли. Английский клуб нуждается в новых голевых идеях, Обамеянгу не двадцать лет, чтобы играл десятилетие. Но «Челси» планирует вернуть Лукаку, у них есть Маунт, Стерлинг и не только. Роналду может уничтожить «Челси».

Роналду обожает грубейшую лесть

Возникла идея с «Ньюкаслом», где шейхи из Саудовской Аравии после вчерашней победы над Месси готовы предложить Роналду огромный контракт. Можно провести прямые переговоры в Катаре, переход Криштиану в «Ньюкасл» тоже не исключаем. С другой стороны, у «сорок» совсем другая политика формирования состава, не гонялись за именами, набирали команду под незвёздного наставника. Кто же остаётся из реальных претендентов? Наверное, «Рома».

У Моуриньо есть вес в клубе из столицы Италии, вместе с общим для Жозе и Криштиану агентом обсудят детали сделки с владельцем клуба. Разумеется, переговоры будут опровергать, но Дэн Фридкин – американский владелец «Ромы», может одобрить сделку с Роналду. Особенно если в финансовом плане португалец поумерит аппетиты. Также не исключаем вариант, при котором форвард плохо выступает на чемпионате мира. Тогда окажется в США или на Ближнем Востоке.

Роналду любит лесть, арабы умеют осыпать комплиментами, держа фигу в кармане. Но они с деньгами, а деньги Криштиану любит. Про поклонение отдельный разговор. У сестры Роналду всегда жуткие комментарии, где боготворит брата и унижает миллионы людей. Любой человек, который не любит, если вокруг появляется дикая лесть, пресёк бы подобное много лет назад. Криштиану наоборот идёт на поводу у сестры и агента, который знает, что его клиент любит комплименты.

Смена команды – верное решение

Надеемся, бедный МЮ выиграет от экстренного расставания с легендой футбола. Как обычно у Глейзеров, запоздали с решением, Роналду стоило убрать прошлым летом. Теперь клуб показал себя слабым, а португалец выложил на стол много не всегда обоснованных жалоб рядом с реальностью о состоянии некогда чемпиона Англии. Где бы португалец ни оказался, он там ненадолго, разве что отправится прямиком в США к Бекхэму, чтобы играть за океаном ещё лет пять. Годы берут своё.

Но эта тема глобальная, ведь запущен Апокалипсис. Скандал с Роналду подтолкнул Глейзеров к продаже МЮ . Репутационные потери огромные, об миллиардеров вытерли ноги в интервью, критикуя их подход и квалификацию в футболе. В их мире это важно. Португалец ведь не просто критик, он в каноническом дуэте футбольных шахматистов. Речь о капитане сборной, которая по составу и подходу способна цепляться за итоговую победу, хотя бы по пенальти, против любого из фаворитов.