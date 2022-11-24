Кожемякин: «Нам предстоит огромнейшая работа»

Футболист «Торпедо» рассказал о планах клуба на вторую часть сезона.

Вся команда расстроена, потому что мы идём в нижней части таблицы. Никому не пожелаю уходить в отпуск, когда команда находится на последнем месте. Как и никому не пожелаю даже дома думать, как же клубу выкарабкаться, — это не самая приятная ситуация. Немножко сладости добавляет, что какие-то локальные задачи в Кубке мы выполняем — идём дальше. Всё это немного сглаживает, но во главе угла всё-таки находится чемпионат: нам предстоит огромнейшая работа, которую предложит тренерский штаб. Зимой мы приложим все усилия, чтобы в весенней части чемпионата изменить наше положение.