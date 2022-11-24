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Непомнящий: «Роже Милла и Жюль Онана позвонили по видеосвязи в 4 утра»

вчера, 08:19

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о последнем на данный момент опыте общения с экс-игроками той национальной команды Роже Милла и Жюлем-Денисом Онана.

Роже Милла и Жюль Онана решили поздравить меня с днем рождения и позвонили по видеосвязи в 4 утра по Москве — очевидно, перепутали время. К тому же они думали, что у меня юбилей, но 80 мне только на следующий год.

Но самое главное в этой истории заключается в том, что Роже и Жюль вообще вспомнили о такой дате — вот, что меня удивило.

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Caniggia
Caniggia
вчера в 09:00
Молодцы, Роже и Жюль, что помнят старика! И мы всегда будем помнить ту невероятную сборную Камеруна из 1990 года!
Гость
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