Непомнящий: «Роже Милла и Жюль Онана позвонили по видеосвязи в 4 утра»

Бывший главный тренер сборной Камеруна рассказал о последнем на данный момент опыте общения с экс-игроками той национальной команды и Жюлем-Денисом Онана.

Роже Милла и Жюль Онана решили поздравить меня с днем рождения и позвонили по видеосвязи в 4 утра по Москве — очевидно, перепутали время. К тому же они думали, что у меня юбилей, но 80 мне только на следующий год.

Но самое главное в этой истории заключается в том, что Роже и Жюль вообще вспомнили о такой дате — вот, что меня удивило.