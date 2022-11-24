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Непомнящий вспомнил о победе сборной Камеруна над командой Аргентины

вчера, 10:10

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий вспомнил победу своей команды над Аргентиной на чемпионате мира 1990 года.

Мы знали и понимали, что Марадона к первой игре был не совсем в порядке. Потом уже разыгрался. Нашей задачей было не только его выключить, но и перекрыть адреса, куда Диего мог направить игру. Раз аргентинцы не забили, значит, с этим мы справились. А потом, мы же их сильно напугали. Очень жёстко играли. Вот они и начали себя беречь. Все же были уверены, что мы играем в Италии три матча — и до свидания, а Аргентина задержится надолго. В итоге они так и доковыляли до финала и проиграли Германии только из-за сомнительного пенальти.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
вчера в 11:01
Да, наши хорошо сыграли! Правда, 32 года назад. и не наши.
galem72
galem72
вчера в 10:53
"Непомнящий вспомнил" — звучит!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:50
Ну это уже дела давно минувших дней...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:31
Валерий знает как добывать такие победы
СARNAGE
СARNAGE
вчера в 10:28
Марадона уникум.
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