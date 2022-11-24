«Милан» следит за футболистами «Челси»

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вчера, 15:10

Сразу несколько футболистов «Челси» могут перебраться в «Милан», пишет The Sun.

Речь идет о , и . Впрочем, между клубами сейчас не самые лучшие отношения из-за неудачной аренды Тьему Бакайоко.