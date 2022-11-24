«Милан» следит за футболистами «Челси»

Сразу несколько футболистов «Челси» могут перебраться в «Милан», пишет The Sun.
Речь идет о Кристиане Пулишиче, Хакиме Зиеше и Рубене Лофтус-Чике. Впрочем, между клубами сейчас не самые лучшие отношения из-за неудачной аренды Тьему Бакайоко.
Сразу несколько футболистов «Челси» могут перебраться в «Милан», пишет The Sun.
Речь идет о Кристиане Пулишиче, Хакиме Зиеше и Рубене Лофтус-Чике. Впрочем, между клубами сейчас не самые лучшие отношения из-за неудачной аренды Тьему Бакайоко.
Пулишич в недавнем матче за сборную сша показал вполне хорошую игру, думаю в СерииА перезагрузит свою карьеру как и Хаким Зиеш. А вот насчет Лофтус Чика не думаю что синие продадут игрока
Пулишич в недавнем матче за сборную сша показал вполне хорошую игру, думаю в СерииА перезагрузит свою карьеру как и Хаким Зиеш. А вот насчет Лофтус Чика не думаю что синие продадут игрока