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«Милан» следит за футболистами «Челси»

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A.S.A
A.S.A
вчера в 15:40
Эх Зиеш,Зиеш...вот что значит выбрал не ту команду....надо было сразу в Милан переходить, но он выбрал Челси...
Пулишич в недавнем матче за сборную сша показал вполне хорошую игру, думаю в СерииА перезагрузит свою карьеру как и Хаким Зиеш. А вот насчет Лофтус Чика не думаю что синие продадут игрока
Namuri
Namuri
вчера в 15:12
Хаким Зиеш может играть за Милан, так .
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