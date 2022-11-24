Потенциальные покупатели «Ливерпуля» могут купить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 15:39

Владельцы «Манчестер Юнайтед», братья Глейзеры, планируют продать клуб возможным покупателям «Ливерпуля».

Сообщается, что американцы неспроста заявили о готовности рассмотреть предложения о продаже МЮ через несколько недель после того, как владельцы «красных» также изъявили желание продать клуб. Владельцы «дьяволов» считают, что именно их клуб наиболее привлекателен для потенциальных покупателей из-за более широкого глобального охвата.