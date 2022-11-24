Потенциальные покупатели «Ливерпуля» могут купить «Манчестер Юнайтед»

Владельцы «Манчестер Юнайтед», братья Глейзеры, планируют продать клуб возможным покупателям «Ливерпуля».
Сообщается, что американцы неспроста заявили о готовности рассмотреть предложения о продаже МЮ через несколько недель после того, как владельцы «красных» также изъявили желание продать клуб. Владельцы «дьяволов» считают, что именно их клуб наиболее привлекателен для потенциальных покупателей из-за более широкого глобального охвата.
МЮ сотрудничает с банком Raine Group, который ранее участвовал в продаже прав на «Челси».
Катарцы это ПСЖ, ОАЭ это Сити, Саудиты это Ньюкасл, остались Кувейт и Оман Для МЮ и Ливерпуля
Катарцы это ПСЖ, ОАЭ это Сити, Саудиты это Ньюкасл, остались Кувейт и Оман Для МЮ и Ливерпуля