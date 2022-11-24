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Потенциальные покупатели «Ливерпуля» могут купить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:39

Владельцы «Манчестер Юнайтед», братья Глейзеры, планируют продать клуб возможным покупателям «Ливерпуля».

Сообщается, что американцы неспроста заявили о готовности рассмотреть предложения о продаже МЮ через несколько недель после того, как владельцы «красных» также изъявили желание продать клуб. Владельцы «дьяволов» считают, что именно их клуб наиболее привлекателен для потенциальных покупателей из-за более широкого глобального охвата.

МЮ сотрудничает с банком Raine Group, который ранее участвовал в продаже прав на «Челси».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:02
Те, кто может потратить такие деньги на МЮ уже купили Ньюкасл.
Катарцы это ПСЖ, ОАЭ это Сити, Саудиты это Ньюкасл, остались Кувейт и Оман Для МЮ и Ливерпуля
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:34
Ценник на клубы сейчас начнет падать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:49
Вот так тихой "сапой" скупается АПЛ!
Гость
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