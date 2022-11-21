Владельцы ПСЖ отклонили предложение о продаже клуба

Президент ПСЖ рассказал, что руководство парижан отклонило предложение о продаже клуба.

Нам предлагали более 4 миллиардов евро. Продавать клуб мы не планируем, но почему бы не продать небольшую долю акций? Мы рассматриваем предложения.

Людям кажется, что ПСЖ — это история только про деньги, а мы их тратим... Это не так. Если вы владеете компанией, то вам нужно вкладывать деньги, это справедливо и для бизнеса, и для футбола. Мы приобрели клуб за 70 миллионов евро, на данный момент его стоимость составляет более 4 миллиардов евро.

Мы получаем разные предложения. Да, это невероятный бизнес. Становится ли наш проект лучше? Я думаю, что да.

В футболе приходится принимать решения, и порой они неверны. Мы честны, мы делаем все, что можем. Мы вывели клуб из того состояния, в котором он был, сделали его таким, каков он сегодня, и я думаю, что нам есть чем гордиться.