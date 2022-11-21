Владельцы ПСЖ отклонили предложение о продаже клуба

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что руководство парижан отклонило предложение о продаже клуба.
Нам предлагали более 4 миллиардов евро. Продавать клуб мы не планируем, но почему бы не продать небольшую долю акций? Мы рассматриваем предложения.
Людям кажется, что ПСЖ — это история только про деньги, а мы их тратим... Это не так. Если вы владеете компанией, то вам нужно вкладывать деньги, это справедливо и для бизнеса, и для футбола. Мы приобрели клуб за 70 миллионов евро, на данный момент его стоимость составляет более 4 миллиардов евро.
Мы получаем разные предложения. Да, это невероятный бизнес. Становится ли наш проект лучше? Я думаю, что да.
В футболе приходится принимать решения, и порой они неверны. Мы честны, мы делаем все, что можем. Мы вывели клуб из того состояния, в котором он был, сделали его таким, каков он сегодня, и я думаю, что нам есть чем гордиться.
... и еще, будто им надоело тратить только свои деньги и они хотят вписать в этот звездец ещё кого-нибудь, короче цыганщина чистой воды - некрасиво!
... и еще, будто им надоело тратить только свои деньги и они хотят вписать в этот звездец ещё кого-нибудь, короче цыганщина чистой воды - некрасиво!
Если не возьмут ЛЧ в ближайшие 3 года, то надо продавать - бизнесмены так себе из вас будут.
Если сравнивать с МС, то там история вовсе другая: да, они также не могут привезти домой ушастого, но тем не менее «пылят» в чемпионате Англии. Возможно, для кого-то это не показатель, но не британцев однозначно, т.к. чемпионат Франции нельзя сравнивать с Англией.
Вдруг придут владельцы и найдут баланс в ПСЖ. Но если они все-таки возьмут в ближайшее время ЛЧ, то вопросов к владельцам не будет.
Если не возьмут ЛЧ в ближайшие 3 года, то надо продавать - бизнесмены так себе из вас будут.
Если сравнивать с МС, то там история вовсе другая: да, они также не могут привезти домой ушастого, но тем не менее «пылят» в чемпионате Англии. Возможно, для кого-то это не показатель, но не британцев однозначно, т.к. чемпионат Франции нельзя сравнивать с Англией.
Вдруг придут владельцы и найдут баланс в ПСЖ. Но если они все-таки возьмут в ближайшее время ЛЧ, то вопросов к владельцам не будет.