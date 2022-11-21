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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2022/2023

Владельцы ПСЖ отклонили предложение о продаже клуба

вчера, 21:15

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что руководство парижан отклонило предложение о продаже клуба.

Нам предлагали более 4 миллиардов евро. Продавать клуб мы не планируем, но почему бы не продать небольшую долю акций? Мы рассматриваем предложения.

Людям кажется, что ПСЖ — это история только про деньги, а мы их тратим... Это не так. Если вы владеете компанией, то вам нужно вкладывать деньги, это справедливо и для бизнеса, и для футбола. Мы приобрели клуб за 70 миллионов евро, на данный момент его стоимость составляет более 4 миллиардов евро.

Мы получаем разные предложения. Да, это невероятный бизнес. Становится ли наш проект лучше? Я думаю, что да.

В футболе приходится принимать решения, и порой они неверны. Мы честны, мы делаем все, что можем. Мы вывели клуб из того состояния, в котором он был, сделали его таким, каков он сегодня, и я думаю, что нам есть чем гордиться.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 06:07
Для этих ребят 4 миллиарда это так, оборот их нефтяных вышек за неделю наверное. А ПСЖ у них хобби для души и причина свалить от кучи жен к парижанкам )))
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Я так понимаю, после ЧМ катарцев начнут вытеснять ото всюду. Мягко, "законно", вежливо - но попросят на выход. Если раньше была борьба за инвестиции, теперь у нас начинается эпоха охоты за правильными инвестициями. Ибо бабла накопилось много а вкладывать с большой доходностью особо некуда. Вот и начнут делить инвестиции на те кто рукопожатны, соблюдают правила, уважают права геев, борются с потеплением климата и т.д. И тех кто этого не делает.
протон
протон
сегодня в 00:47
Покупателем был его родственник? Кому нужен ПСЖ за 4 млрд?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:51, ред.
Звучит как реклама самих себя
... и еще, будто им надоело тратить только свои деньги и они хотят вписать в этот звездец ещё кого-нибудь, короче цыганщина чистой воды - некрасиво!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:14
Не верю, что они купили клуб за 70!
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:35
Настоящие французы не сдаются !
adekvat
adekvat
вчера в 22:02
У них денег как д.ка махорки, что им 4 миллиарда. Ни туда, ни сюда.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:58
Скорее владельцы ПСЖ так привлекали интерес к ЧМ 2022, после ЧМ интерес может поутихнуть, пока не выиграют ЛЧ, а там и вовсе пропадёт
Elliada
Elliada
вчера в 21:52
Не думаю, что владельцев ПСЖ волнуют деньги. Да, клуб приносит деньги, как и любой бизнес, но, думаю, для них это хобби.
ЧЕЧЕНЕЦ-95-
ЧЕЧЕНЕЦ-95-
вчера в 21:43
Кто вообще помнит меня ? )))) очеееень давно не заходил сюда )
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:38
смешно,все в убыток. псж полсостава бесплатно подписал,а зп окупаются уж точно,а сити более расточительный,но там в апл другие деньги
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:27
За 70 лямов купили, но сколько вложили? Есть ли прибыль в этом бизнесе? Не думаю.
Если не возьмут ЛЧ в ближайшие 3 года, то надо продавать - бизнесмены так себе из вас будут.
Если сравнивать с МС, то там история вовсе другая: да, они также не могут привезти домой ушастого, но тем не менее «пылят» в чемпионате Англии. Возможно, для кого-то это не показатель, но не британцев однозначно, т.к. чемпионат Франции нельзя сравнивать с Англией.
Вдруг придут владельцы и найдут баланс в ПСЖ. Но если они все-таки возьмут в ближайшее время ЛЧ, то вопросов к владельцам не будет.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:26
А почему им продавать свой клуб?
Гость
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