Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» без компенсации

Стали известны некоторые подробности финансовой стороны ухода нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Португалец не получит выплат за досрочное прекращение действия договора с клубом. Контракт Роналду с МЮ должен был продлиться до конца текущего сезона. По условиям договора Роналду мог заработать до 17 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее стало известно, что Роналду не вернется в «Реал».
В то же время Месси высосал все деньги из Барсы и поехал получать ещё больше к шейхам.
Что бы ни было, хочется пожелать Рону удачи на новом месте.
В то же время Месси высосал все деньги из Барсы и поехал получать ещё больше к шейхам.
Что бы ни было, хочется пожелать Рону удачи на новом месте.