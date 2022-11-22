Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» без компенсации

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вчера, 22:30

Стали известны некоторые подробности финансовой стороны ухода нападающего из «Манчестер Юнайтед».

Португалец не получит выплат за досрочное прекращение действия договора с клубом. Контракт Роналду с МЮ должен был продлиться до конца текущего сезона. По условиям договора Роналду мог заработать до 17 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Роналду не вернется в «Реал».