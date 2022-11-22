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Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» без компенсации

вчера, 22:30

Стали известны некоторые подробности финансовой стороны ухода нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Португалец не получит выплат за досрочное прекращение действия договора с клубом. Контракт Роналду с МЮ должен был продлиться до конца текущего сезона. По условиям договора Роналду мог заработать до 17 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно, что Роналду не вернется в «Реал».

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Все комментарии
ge843dzqa5b8
ge843dzqa5b8 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 11:25
Время покажет
Эрик тен Хайзенберг
Эрик тен Хайзенберг
сегодня в 08:52
Вот интересно будет посмотреть, где он окажется относительно его амбиций:) 3 из больших клубов никому не нужен
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:49
МЮ: изгнание беса прошло успешно. Теперь МЮ очищен от нечисти
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:35
Просто замечательная новость! Избавились от ненужного балласта.
Köln
Köln
сегодня в 03:12
Давай до свидания.
протон
протон
сегодня в 00:42
Мне кажется эти 17 млн и для МЮ, и для Роналду несущественная сумма. Учитывая сколько зарабатывает Роналду на рекламе, и сколько денег на ветер бросает МЮ
В то же время Месси высосал все деньги из Барсы и поехал получать ещё больше к шейхам.
Что бы ни было, хочется пожелать Рону удачи на новом месте.
Elliada
Elliada
вчера в 23:41
По другому не могло быть. Если б балласт уперся, МЮ не стал бы расторгать контракт, а усадил бы его на лавку или перевел бы в дубль. Какой смысл было его отпускать, заплатив ему зарплату за полгода? Если уж получил бы деньги, отрабатывал на скамейке или в дубле. Ничего благородного в отказе компенсации нет. Иначе МЮ сделал бы ему хуже.
mvz9ju47v2ru
mvz9ju47v2ru
вчера в 23:07
Ему сегодня деньги не главное он решил свою проблему
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:52
Выходное пособие ему не нужно... Главное - на выход... Теперь лови такси, Геша..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:48
Мне кажется, что на ЧМ он ничего не покажет.
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 22:39
У него теперь появился шанс на горбу наконец-то звёздного состава Португалии добиться успеха на ЧМ.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:33
У Роналду есть шанс компенсировать всё своей игрой на ЧМ. Посмотрим.
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