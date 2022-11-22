Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед»

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», намерена рассмотреть варианты продажи клуба. Американцы управляют «дьяволами» 17 лет.
Владельцы в ближайшее время объявят о своем намерении изучить возможные варианты получения внешних инвестиций. Речь может идти о полной, либо частичной продаже клуба, бизнесмены уже дали инвестиционным банкирам задание проконсультировать их по данному вопросу. Стратегическое партнерство с третьими сторонами также является одним из возможных вариантов.
Глейзеры взяли на себя роль владельцев МЮ в 2005 году, стоимость той сделки составила 790 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент рыночная стоимость клуба составляет около 1,81 млрд фунтов. Ранее Глейзеры объявили о готовности рассмотреть предложения стоимостью от 5 до 9 миллиардов фунтов.
где ваша сладость ?
где ваша сладость ?
Я конечно же шучу, но вот вариант же создание консорциума вместе с Роналду, который и купит МЮ. Кажется Роналду уже долларвый миллардер и инвестиционные фонды могут дать под него денег. Такого кажется в Европе еще не было. В США такое сплошь и рядом - ряд бывших звездных футболистов из Европы имеют долю в американских футбольных клубах
Я конечно же шучу, но вот вариант же создание консорциума вместе с Роналду, который и купит МЮ. Кажется Роналду уже долларвый миллардер и инвестиционные фонды могут дать под него денег. Такого кажется в Европе еще не было. В США такое сплошь и рядом - ряд бывших звездных футболистов из Европы имеют долю в американских футбольных клубах
Чего?
Рыночная цена моей Тойоты 14000-15000 евро,объявляю о готовности рассмотреть предложения о покупке данного авто от 42000-80000 евро.
Чего?
Рыночная цена моей Тойоты 14000-15000 евро,объявляю о готовности рассмотреть предложения о покупке данного авто от 42000-80000 евро.