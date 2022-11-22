Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 23:28

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», намерена рассмотреть варианты продажи клуба. Американцы управляют «дьяволами» 17 лет.

Владельцы в ближайшее время объявят о своем намерении изучить возможные варианты получения внешних инвестиций. Речь может идти о полной, либо частичной продаже клуба, бизнесмены уже дали инвестиционным банкирам задание проконсультировать их по данному вопросу. Стратегическое партнерство с третьими сторонами также является одним из возможных вариантов.