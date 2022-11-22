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Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:28

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», намерена рассмотреть варианты продажи клуба. Американцы управляют «дьяволами» 17 лет.

Владельцы в ближайшее время объявят о своем намерении изучить возможные варианты получения внешних инвестиций. Речь может идти о полной, либо частичной продаже клуба, бизнесмены уже дали инвестиционным банкирам задание проконсультировать их по данному вопросу. Стратегическое партнерство с третьими сторонами также является одним из возможных вариантов.

Глейзеры взяли на себя роль владельцев МЮ в 2005 году, стоимость той сделки составила 790 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент рыночная стоимость клуба составляет около 1,81 млрд фунтов. Ранее Глейзеры объявили о готовности рассмотреть предложения стоимостью от 5 до 9 миллиардов фунтов.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 15:26
Так еще авто, где требуется ремонт )
112910415
112910415
сегодня в 10:47
мечты, мечты
где ваша сладость ?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:28
Они это серьезно 5млрд бачей за кризисный МЮ, супер успешный Реал меньше стоит, за то будет оправдание, дескать мы на продажу выставляли, но покупателей не нашлось.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:57
Караул, грабят!!!!
Эрик тен Хайзенберг
Эрик тен Хайзенберг
сегодня в 08:44
Глейзерам верить, то же самое что верить в искренность единоросов. Из года в год собирались ввести в должность спорт.дира и сколько это длилось? Ещё 17 лет обещаний и влажных мечт болельщиков
Van Vanovich
Van Vanovich ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:26
Так уже осенью Глейзеры хотели выставить на продажу, прощупывали. Да и болельщики их ненавидят. Так что это назревало и без Роналду.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:45
Наигрались, надоело. Арабы скорее всего купят игрушку.
SHARP NANi
SHARP NANi
сегодня в 06:57
Аллилуйа!!!!
протон
протон
сегодня в 01:06
Криш видимо открыл ящик Пандоры.
Я конечно же шучу, но вот вариант же создание консорциума вместе с Роналду, который и купит МЮ. Кажется Роналду уже долларвый миллардер и инвестиционные фонды могут дать под него денег. Такого кажется в Европе еще не было. В США такое сплошь и рядом - ряд бывших звездных футболистов из Европы имеют долю в американских футбольных клубах
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:04
Роналду возможно спас МЮ от Глейзеров, и все адекватные болелы красных будут ему навечно благодарны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:55
Давно пора это сделать,надо чтото менять!
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:53
Вот ведь евреи, купили за 700 млн а продают за 5 млрд .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:19, ред.
Пока англичане борются в Катаре за права зегс меньшинств ... , у них на родине, под шумок, футбольное добро с молотка пускають. Кашмарики !
Elliada
Elliada
вчера в 23:41
Ливерпуль хотят продать, теперь МЮ на очереди. До этого Челси У Абрамовича отжали. Перестановки однако
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 23:34
На данный момент рыночная стоимость клуба составляет около 1,81 млрд фунтов. Ранее Глейзеры объявили о готовности рассмотреть предложения стоимостью от 5 до 9 миллиардов фунтов.
Чего?
Рыночная цена моей Тойоты 14000-15000 евро,объявляю о готовности рассмотреть предложения о покупке данного авто от 42000-80000 евро.
Гость
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