Состав сборной Англии стал самым дорогим на ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

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вчера, 18:39

Состав сборной Англии на чемпионате мира в Катаре стал самым дорогим по стоимости игроков. Список опубликовал портал Transfermarkt.

В тройке лидеров оказались также команды Бразилии и Франции. Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Англия — 1,26 млрд евро.

2. Бразилия — 1,14 млрд евро.

3. Франция — 1,03 млрд евро.

4. Португалия — 937 млн евро.

5. Германия — 885,50 млн евро.

6. Испания — 877 млн евро.

7. Аргентина — 645,20 млн евро.

8. Нидерланды — 587,25 млн евро.

9. Бельгия — 563,20 млн евро.

10. Уругвай — 449,70 млн евро.