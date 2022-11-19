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Состав сборной Англии стал самым дорогим на ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

вчера, 18:39

Состав сборной Англии на чемпионате мира в Катаре стал самым дорогим по стоимости игроков. Список опубликовал портал Transfermarkt.

В тройке лидеров оказались также команды Бразилии и Франции. Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Англия — 1,26 млрд евро.

2. Бразилия — 1,14 млрд евро.

3. Франция — 1,03 млрд евро.

4. Португалия — 937 млн евро.

5. Германия — 885,50 млн евро.

6. Испания — 877 млн евро.

7. Аргентина — 645,20 млн евро.

8. Нидерланды — 587,25 млн евро.

9. Бельгия — 563,20 млн евро.

10. Уругвай — 449,70 млн евро.

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Все комментарии
Томик
Томик
сегодня в 00:26, ред.
Ну что на этот раз? В одной восьмой вылетят или из группы не выйдут?
протон
протон
сегодня в 00:24
Снова переоценивают английские деревья, типа Магуаера или Грилиша. А по факту по уровню команда в районе 10 места.
Ни для кого не секрет, что английский паспорт это всегда 30-50% к стоимости.
Поэтому давно перестал смотреть расценки.
Будем честны: сейчас сумма игрока почти что ничего не значит. Точнее от 50+ млн. До 50 млн. ещё более-менее нормально считается уровень игроков, дальше - нет. Игрок за те же 50 будет лучше того, что стоит 120 и это будет даже не удивительно.
Раздутые цены просто на англичан, их реальные цены в 2-3 раза ниже, там игроков то нет нормальных
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 22:24
Но согласись, что англичан слишком переоценивают.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:04
Англичан всегда переоценивают. Цена им максимум 800млн
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:31
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25
Ну вы блин там даёте...))))....1,26 млрд евро..))

lukarelli
lukarelli
вчера в 21:15
продали бы всех и купили наконец то газ
edubokom
edubokom
вчера в 20:52, ред.
Да я не знаю почему Англия не в числе фаворитов. Всё может быть. При определённой химии внутри команды всё возможно. Все линии очень серьёзные по именам и по значимости в своих клубах. Всё зависит от тренера, как говорится от менеджера. То же самое могу сказать про ещё 5-6 сборных. Очень сильные составы.. Чемпионом станет та команда, которая сплотится вокруг хорошего и правильного тренера. Я желаю победы Бразилии. В контексте ситуации в мире альтернатива Аргентина и ещё пару стран. Остальным 79...... я.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:44
В времена Руни Бекхем тоже был дорогим и неудачным
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:26
Одни только Фоден, Беллингем, Кейн и Сака стоят почти 400 лямов.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 20:20
С Мансити и ПСЖ все также, но Лигу чемпионов выигрывает Реал)
shlomo
shlomo
вчера в 19:31
Посмотрим на эту дорогую команду
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:13
За счёт кого, интересно?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:13
Конечно победит подготовка игроков к ЧМ.
dok66
dok66
вчера в 19:05
Дорого , сердито , но ... ЧМ рассудит .
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:58
Англия ничего не сможет показать, ее игроки слишком переоценены.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 18:57
не всё то золото что блестит...
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 18:50
Не деньги играют в футбол!
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 18:47
А толк от этой сборной? с физруком у руля, вылетят как всегда.
drug01
drug01
вчера в 18:42
Посмотрим что победит деньги или мастерство
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:42
Но как команда Англия не та.
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