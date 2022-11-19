Состав сборной Англии стал самым дорогим на ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

Состав сборной Англии на чемпионате мира в Катаре стал самым дорогим по стоимости игроков. Список опубликовал портал Transfermarkt.
В тройке лидеров оказались также команды Бразилии и Франции. Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Англия — 1,26 млрд евро.
2. Бразилия — 1,14 млрд евро.
3. Франция — 1,03 млрд евро.
4. Португалия — 937 млн евро.
5. Германия — 885,50 млн евро.
6. Испания — 877 млн евро.
7. Аргентина — 645,20 млн евро.
8. Нидерланды — 587,25 млн евро.
9. Бельгия — 563,20 млн евро.
10. Уругвай — 449,70 млн евро.