Широков: «Просто посмотреть на Бердыева в „Сочи“ будет интересно»

Экс-футболист сборной России поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Сочи».

Просто посмотреть на Бердыева в «Сочи» будет интересно. Добьётся ли он результатов там, трудно сказать. Курбан Бекиевич давно уже у нас не был. Мне очень трудно прокомментировать такое назначение. Я надеюсь, что его не назначат (смеётся). У нас есть российские специалисты, которые ничем не хуже, чем Бердыев. Курбану Бекиевичу нужно отдать должное — большой специалист для нашей страны. Но он уже давно у нас не работает. Мы его давно не видели на большой сцене.

Бердыев был в «Кайрате», сейчас в Иране. Трудно сказать, что он из себя представляет на данный момент. Да, когда он уезжал, безусловно, он был большим специалистом для нашей страны. Что именно он может дать «Сочи», пока трудно сказать. Все к нему относятся с большим уважением.