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Широков: «Просто посмотреть на Бердыева в „Сочи“ будет интересно»

вчера, 16:24

Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Просто посмотреть на Бердыева в «Сочи» будет интересно. Добьётся ли он результатов там, трудно сказать. Курбан Бекиевич давно уже у нас не был. Мне очень трудно прокомментировать такое назначение. Я надеюсь, что его не назначат (смеётся). У нас есть российские специалисты, которые ничем не хуже, чем Бердыев. Курбану Бекиевичу нужно отдать должное — большой специалист для нашей страны. Но он уже давно у нас не работает. Мы его давно не видели на большой сцене.

Бердыев был в «Кайрате», сейчас в Иране. Трудно сказать, что он из себя представляет на данный момент. Да, когда он уезжал, безусловно, он был большим специалистом для нашей страны. Что именно он может дать «Сочи», пока трудно сказать. Все к нему относятся с большим уважением.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:40
Каким был специалистом, таким, как минимум, и остался. Наши тоже не бог весть куда вперёд шагнули, так что потягаться сможет. Вопрос в желании прогрессировать, которое с возрастом не крепнет, а вот желание деньжат сколотить напоследок - наоборот.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:58, ред.
Если бы он на момент провала в Рубине был востребован, то, наверное, нашел бы себе место в РПЛ.

Однако у нас все понимали, что его поезд давно ушел и он уехал в Кайрат, откуда был, мягко говоря, отправлен восвояси. И нашел свое пристанище в Иране, скорее по религиозным соображениям (регулярно в хадж совершал паломничество в Мекку) чем по профессиональным мотивам. В Иране в довольно посредственной лиге его команда всего лишь на 7 месте и игрой не выделяется.

Так что Курбан скорее сбитый летчик, по типу Романцева, Семина, Газзаева. Некогда был топ, но время свое взяло неумолимо.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 16:55
И превратит туркмен атакующую команду в трёхэтажный автобус. Просмотр игр его команд вызывают рвотные позывы. Гыгыгы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:38
Думаю КББ сделает все, что есть в его силах. Это не те специалисты у которых в силу возраста есть возможность "эх раз, ещё раз, ещё много, много раз" встать у руля команды. Да и круговорот никто не отменял).
shlomo
shlomo
вчера в 16:36
Если забыли напечатать "БЫЛО-БЫ" ,то понятно. Потому,что так получается ,что Широков буд-то точно знает,что Бердыев станет главным тренером Сочи.. Бердыеву нужно время, что бы сделать конфетку. Дадут ли?

Ну а так что, здорово, если назначат (по меркам РПЛ хороший тренер). А то какие-то ноунеймы Гаранины, Галактионовы и Сторожуки работают в Премьер-лиге, а Курбану Бекиевичу нет места... Кто из РПЛ обыгрывал топовую Барсу в гостях с таким составом который был в Рубине? Кто сразу после выхода в РПЛ занял 3-е место? А на следующий сезон стал чемпионом, странно если тренер тут не причем...:)
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:34
Это хорошо, что появился ассортимент призов. Это большая мотивация для игроков на этом сайте, многие тут этих изменений не знают еще.
ДСА
ДСА
вчера в 16:30
Если Сочи сможет удовлетворить заоблачные требования Курбан, то это назначение вполне реально.
Гость
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