Широков: «Просто посмотреть на Бердыева в „Сочи“ будет интересно»

Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
Просто посмотреть на Бердыева в «Сочи» будет интересно. Добьётся ли он результатов там, трудно сказать. Курбан Бекиевич давно уже у нас не был. Мне очень трудно прокомментировать такое назначение. Я надеюсь, что его не назначат (смеётся). У нас есть российские специалисты, которые ничем не хуже, чем Бердыев. Курбану Бекиевичу нужно отдать должное — большой специалист для нашей страны. Но он уже давно у нас не работает. Мы его давно не видели на большой сцене.
Бердыев был в «Кайрате», сейчас в Иране. Трудно сказать, что он из себя представляет на данный момент. Да, когда он уезжал, безусловно, он был большим специалистом для нашей страны. Что именно он может дать «Сочи», пока трудно сказать. Все к нему относятся с большим уважением.
Ну а так что, здорово, если назначат (по меркам РПЛ хороший тренер). А то какие-то ноунеймы Гаранины, Галактионовы и Сторожуки работают в Премьер-лиге, а Курбану Бекиевичу нет места... Кто из РПЛ обыгрывал топовую Барсу в гостях с таким составом который был в Рубине? Кто сразу после выхода в РПЛ занял 3-е место? А на следующий сезон стал чемпионом, странно если тренер тут не причем...:)
Ну а так что, здорово, если назначат (по меркам РПЛ хороший тренер). А то какие-то ноунеймы Гаранины, Галактионовы и Сторожуки работают в Премьер-лиге, а Курбану Бекиевичу нет места... Кто из РПЛ обыгрывал топовую Барсу в гостях с таким составом который был в Рубине? Кто сразу после выхода в РПЛ занял 3-е место? А на следующий сезон стал чемпионом, странно если тренер тут не причем...:)
Однако у нас все понимали, что его поезд давно ушел и он уехал в Кайрат, откуда был, мягко говоря, отправлен восвояси. И нашел свое пристанище в Иране, скорее по религиозным соображениям (регулярно в хадж совершал паломничество в Мекку) чем по профессиональным мотивам. В Иране в довольно посредственной лиге его команда всего лишь на 7 месте и игрой не выделяется.
Так что Курбан скорее сбитый летчик, по типу Романцева, Семина, Газзаева. Некогда был топ, но время свое взяло неумолимо.
Однако у нас все понимали, что его поезд давно ушел и он уехал в Кайрат, откуда был, мягко говоря, отправлен восвояси. И нашел свое пристанище в Иране, скорее по религиозным соображениям (регулярно в хадж совершал паломничество в Мекку) чем по профессиональным мотивам. В Иране в довольно посредственной лиге его команда всего лишь на 7 месте и игрой не выделяется.
Так что Курбан скорее сбитый летчик, по типу Романцева, Семина, Газзаева. Некогда был топ, но время свое взяло неумолимо.