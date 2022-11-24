Роналду установил рекорд, сыграв на пяти чемпионатах мира и пяти Евро

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вчера, 19:43

Нападающий сборной Португалии вышел в стартовом составе в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.

Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022) и пяти Евро (2004, 2008, 2012, 2016 и 2021).