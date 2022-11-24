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Роналду установил рекорд, сыграв на пяти чемпионатах мира и пяти Евро

вчера, 19:43
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия3 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.

Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022) и пяти Евро (2004, 2008, 2012, 2016 и 2021).

До этого бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус сыграл на пяти ЧМ (1982, 1986, 1990, 1994 и 1998) и четырёх чемпионатах Европы (1980, 1984, 1988 и 2000).

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 11:49
Браво КриРо!
СARNAGE
СARNAGE
сегодня в 08:51
Гномяра завидует,Роналду 8 голов уже на ЧМ, учись бездарь))
Elliada
Elliada
сегодня в 08:39
Единственные рекорды, которые ему покоряются, это за участие. Просто нужно выйти на поле. А пользы нет, если пенальти нет
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 05:57
На евро 2004 думал что он не будет ровней однофамильцу) тогда блестнул и Руни.
Antonio Antonio
Antonio Antonio
сегодня в 05:12
Роналду сегодня передал большой привет всем хейтерам и Манчестеру
djaich
djaich
вчера в 21:18
Португалия с Роналду прошла десять квалификаций кряду и пока что только раз не преодолела групповой этап, на ЧМ 2014. Никогда такого не было и неизвестно будет ли подобное в дальнейшем.
kjjyhky3zrkh
kjjyhky3zrkh
вчера в 21:14
После пенальти язык не поворачивается его хвалить.
А вот нападающий сборной Камеруна молодец, вышел с нашим флагом.
Не то, что европейская гомосятина.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:10
Мои поздравления. Достойно.
pomor45
pomor45
вчера в 21:10
Чтобы там про него не плели, а он в футболе личность.
Ironigor
Ironigor ответ karnager (раскрыть)
вчера в 21:00
Он чемпион 🏆 !) Настоящий хейтер Рона !)))
Elliada
Elliada ответ karnager (раскрыть)
вчера в 20:56
    karnager
    karnager ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:53
    У вас тоже есть рекорд соккера. Вы - единственный, кто засунул свой комментарий в каждую новость о роналду здесь. А португалец красавец, здоровья ему!
    Gnomout
    Gnomout ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 20:52
    А гномка ради чего НЕ играет?
    Gnomout
    Gnomout ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Лысый физрук тоже рекорды бьёт в мешке по выброшенным мимо Ушастого деньгам. А на вопрос: когда уже оправдает вложения, отвечает: это дело времени, а не моë.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:15
    Какую только ерунду не придумают, чтобы похвалить балласта. Час назад была новость, что балласт повторил рекорд Месси и других, сыграв на 5-том ЧМ. Там было несколько игроков. И вот придумали этот "рекорд", чтобы он был единственным. Что дальше? Если кто-то повторит, будет новость, что он сыграл на 5-ти ЧМ, 5-ти Евро и 1 Кубке Конфедераций?
    dok66
    dok66
    вчера в 20:05
    Забей сегодня , тогда и рекорд заиграет новыми красками .
    Ironigor
    Ironigor ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 20:01
    Ну да , вам то "фанатам " Рона лучше знать !)
    Из-за этого он пел гимп Португалии со слезами на глазах.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 19:57
    Роналду сейчас играет не ради команды, а ради персональных рекордов и статистики,
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 19:54
    Бывает, когда тебя пассажиром берут.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 19:51, ред.
    Хороший рекорд, удачи ему на ЧМ и побольше побед.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:47
    Долбаная статистика,выдаваемая за рекорды...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:46
    Удачи тебе Рон со сборной Португалии !
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