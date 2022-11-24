Роналду установил рекорд, сыграв на пяти чемпионатах мира и пяти Евро

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Ганы.
Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022) и пяти Евро (2004, 2008, 2012, 2016 и 2021).
До этого бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус сыграл на пяти ЧМ (1982, 1986, 1990, 1994 и 1998) и четырёх чемпионатах Европы (1980, 1984, 1988 и 2000).
А вот нападающий сборной Камеруна молодец, вышел с нашим флагом.
Не то, что европейская гомосятина.
А вот нападающий сборной Камеруна молодец, вышел с нашим флагом.
Не то, что европейская гомосятина.
Из-за этого он пел гимп Португалии со слезами на глазах.
Из-за этого он пел гимп Португалии со слезами на глазах.